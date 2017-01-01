Мужская сборная Украины по баскетболу проиграла оба матча на турнире в Хорватии (+Видео)

Мужская сборная Украины по баскетболу в рамках подготовки к Евробаскету-2017 провела товарищеский турнир в Опатии (Хорватия), где провела две встречи и обе проиграла. В первом матче украинцы проиграли команде Словении 67:78 (13:23, 18:15, 27:24, 9:16), во втором – хозяевам турнира, хорватам со счетом 74:79 (17:18, 22:16, 15:24, 20:21).Главный тренер сборной Украины Евгений Мурзин прокомментировал выступление своих подопечных в Хорватии:«Детальный анализ, матчей, которые мы сыграли в Хорватии у нас еще впереди, но в целом скажу, что турниром я доволен. У нас были очень хорошие, сильные соперники, сборные, чьи игроки играют в НБА и здесь отмечу хорошую менеджерскую работу Андрея Лебедева.Эти 2 матча дали нам немало материала. По возвращении в Украину мы еще должны поработать, в частности, над командной защитой. Сейчас есть определенный прогресс в нашей работе, но следующие 2 недели, нам необходимо еще много сделать и воспользоваться уроками, которые нам дали тренировочные встречи».- Денис сейчас чувствует себя нормально, у него по ходу игры был сильный ушиб, он чувствовал боль, но смог вернуться и, несмотря на это, доиграл поединок. У Конева отравление, в первый день в Опатии он почувствовал себя плохо, поднялась температура, поэтому в игре со словенцами он помочь не мог, но ко второму поединку он пришел в форму и помог команде.Ситуация с нашим капитаном Славой Кравцовым меня волнует, ведь уже второй турнир подряд он не может сыграть по 2 матча. У него был вывих голеностопа, это сильно ему досаждает. Надеюсь, что там ничего серьезного. По возвращении домой будет сделано детальное обследование. Я надеюсь, что до выезда в Турцию он будет уже в хорошей форме.Сейчас подопечные Евгения Мурзина вернутся в Украину, где продолжат подготовку к Евробаскету-2017. Следующая игровая сессия украинской команды запланирована на турнир в Стамбуле, через 10 дней.Напомним, Евробаскет-2017 состоится 31 августа – 17 сентября. Матчи предварительного раунда пройдут в Финляндии, Израиле, Румынии и Турции, а стадию плей-офф с финалом включительно организует Турция в Стамбуле на арене Синан Эрдем Даумв.