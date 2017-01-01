Новый главный тренер женской сборной Украины по баскетболу объявил состав на первый сбор

Женская сборная Украины проведет первый сбор под руководством Кирилла Большакова
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11:25 Торонто. Халеп и Кербер вышли в 1/8 финала Конта и Квитова зачехлили ракетки 276 | Теннис
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