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Новый главный тренер женской сборной Украины по баскетболу объявил состав на первый сбор

Новый главный тренер женской сборной Украины объявил состав на первый сбор

Женская сборная Украины проведет первый сбор под руководством Кирилла Большакова

Новый главный тренер женской сборной Украины по баскетболу Кирилл Большаков объявил состав на свой первый тренировочный сбор с командой. Для подготовки к отбору на чемпионат Европы в расположение национальной команды Украины приедут 13 баскетболисток, сообщает Xsport.

Состав сборной Украины:
Юлия Мусиенко
Кристина Карп
Вита Горобец
Анна Ольховик
Ольга Дубровина
Алина Ягупова
Людмила Науменко
Таисия Удоденко
Дарья Завидная
Катерина Римаренко
Елена Самбурская
Ольга Краевская
Мириам Уро Ниле

Отбор на чемпионат Европы-2019 для сборной Украины стартует 11 ноября текущего года

В квалификации сборная Украины оказалась в группе F, где сыграет с Голландией, Болгарией и действующим чемпионом Европы – Испанией. В прошлом году украинки также противостояли в квалификации обладательницам титула – сербкам.

Принцип отбора на Евробаскет-2019 остался прежним. 32 команды были разделены на 8 групп. Каждая сборная проведет в групповом раунде по 6 игр (дома и в гостях).

Матчи группового этапа отборочного турнира пройдут 6-16 ноября 2017 года, а также 5-15 февраля и 12-22 ноября 2018-го. Свой первый поединок украинские баскетболистки проведут против сборной Нидерландов 11-го ноября в гостях, а через четыре дня примут дома Болгарию. После 10 и 14 февраля национальная команда Украины проведет два матча подряд на домашней арене – против Нидерландов и Испании соответственно.

Напомним, что в 2019 году Евробаскет будут принимать Сербия и Латвия. В чемпионате Европы примут участие 12 команд – 8 победительниц групп отборочного турнира и шесть команд, занявших второе место.
По материалам: Xsport
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