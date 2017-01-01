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НБА представила 10 лучших моментов Леброна Джеймса в сезоне-2016/17 (Видео)

НБА представила 10 лучших моментов Леброна Джеймса в сезоне-2016/17 (Видео)

НБА представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса в сезоне-2016/17.
 
В их число вошли роскошные передачи на Ченнинга Фрая, Кевина Лава и Деррика Уильямса, эффектные блок-шоты разыгрывающему «Нью-Йорк Никс» Кортни Ли и защитнику «Бостон Селтикс» Эйвери Брэдли, сокрушительные данки после передач форварда Тристана Томпсона и разыгрывающего Кайри Ирвинга, а также спасительный трёхочковый в поединке с «Вашингтон Уизардс».
 
По материалам: Чемпионат.com
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