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Евробаскет U20. Мужская сборная Украины в 1/8 финала встретится с Сербией

Евробаскет U20. Мужская сборная Украины в 1/8 финала встретится с Сербией

На Крите (Греция) проходит чемпионат Европы U20 по баскетболу среди мужских команд.

Сборная Украины завершила групповой этап на третьем месте в группе С.
Подопечные Максима Михельмона проиграли на старте Литве (79:92), затем победили команду Латвии (75:62) и в заключительном матче уступили Израилю (83:91).

Теперь в 1/8 финала украинцы встретятся с командой Сербии, которая заняла второе место в группе D. Матч состоится в среду, 19 июля. Победитель этого матча в четвертьфинале сыграет с победителем пары Франция – Чехия.

В случае, если украинцы проиграют сербам, то в первом матче классификации за 9-12 места встретятся с проигравшими в матче Франция – Чехия.

Баскетбол. Чемпионат Европы U20. Мужчины.
Группа С
1. Израиль – 6 очков (3 матча)
2. Литва – 5 (3)
3. УКРАИНА – 4 (3)
4. Латвия – 3 (3)
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