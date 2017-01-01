Евробаскет U20. Мужская сборная Украины в 1/8 финала встретится с Сербией

Баскетбол. Чемпионат Европы U20. Мужчины.

На Крите (Греция) проходит чемпионат Европы U20 по баскетболу среди мужских команд.Сборная Украины завершила групповой этап на третьем месте в группе С.Подопечные Максима Михельмона проиграли на старте Литве (79:92), затем победили команду Латвии (75:62) и в заключительном матче уступили Израилю (83:91).Теперь в 1/8 финала украинцы встретятся с командой Сербии, которая заняла второе место в группе D. Матч состоится в среду, 19 июля. Победитель этого матча в четвертьфинале сыграет с победителем пары Франция – Чехия.В случае, если украинцы проиграют сербам, то в первом матче классификации за 9-12 места встретятся с проигравшими в матче Франция – Чехия.1. Израиль – 6 очков (3 матча)2. Литва – 5 (3)3. УКРАИНА – 4 (3)4. Латвия – 3 (3)