Летняя лига НБА. «Лейкерс» обыграл «Портленд» в финале. Лонзо Болл признан MVP (+Видео)

В Лас-Вегасе состоялся финал Летней лиги НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс»одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счетом 110:98.Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кайл Кузма, оформивший дабл-дабл - 30 очков и 10 подборов.

Баскетбол. НБА. Летняя лига. Финал. 18 июля

Лейкерс:

Портленд:

Самым ценным игроком (MVP) Летней лиги НБА признан, не принимавший участие в финальном матче, разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лонзо Болл.Болл принял участие в шести матчах команды, проводил на паркете в среднем по 32,5 минуты, набирая по 16,3 очка, по 7,7 подбора и по 9,3 передачи,в среднем за игру.– «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 110:98 (27:30, 31:29, 26:20, 26:19)Кузма (30 + 10 подборов), Томас (23), Блу (20), Карусо (15), Зубац (12), Уиэр (10)Суониган (25 + 12 подборов), Лэйман (21), Стоукс (16), Гутьеррес (14), Хантер (11)