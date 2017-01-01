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Летняя лига НБА. «Лейкерс» обыграл «Портленд» в финале. Лонзо Болл признан MVP (+Видео)

Кайл Кузма #0 (Лейкерс), Хорхе Гутьеррес #2 (Портленд)

В Лас-Вегасе состоялся финал Летней лиги НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс»одержал победу над  «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счетом 110:98.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кайл Кузма, оформивший дабл-дабл - 30 очков и 10 подборов.

Кайл Кузма (Лейкерс) - MVP Летней лиги НБА

Самым ценным игроком (MVP) Летней лиги НБА признан, не принимавший участие в финальном матче, разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лонзо Болл.

Болл принял участие в шести матчах команды, проводил на паркете в среднем по 32,5 минуты, набирая по 16,3 очка, по 7,7 подбора и по 9,3 передачи,
в среднем за игру.

Баскетбол. НБА. Летняя лига. Финал. 18 июля
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 110:98 (27:30, 31:29, 26:20, 26:19)
Лейкерс: Кузма (30 + 10 подборов), Томас (23), Блу (20), Карусо (15), Зубац (12), Уиэр (10)
Портленд: Суониган (25 + 12 подборов), Лэйман (21), Стоукс (16), Гутьеррес (14), Хантер (11)

Лучшие моменты с участием MVP Летней лиги НБА Лонзо Болла. Видео:

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