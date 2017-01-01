НБА. Карри подпишет с «Голден Стэйт» рекордный контракт на $ 201 млн

Разыгрывающий Стивен Карри договорился со своим клубом «Голден Стэйт Уорриорз» о новом контракте, передаёт ESPN со ссылкой на агента Джеймса Остина. Общая сумма сделки — $ 201 млн. Соглашение будет рассчитано на пять лет.Отметим, что это первый контракт на $ 200 млн в истории НБА. Ранее в истории спорта было 12 подобных сделок, все они заключались в бейсболе.В минувшем сезоне 29-летний Карри провёл 78 матчей в регулярном чемпионате, набирая в среднем за игру по 25,3 очка, 6,7 передачи и 4,5 подбора. В плей-офф на его счету 17 матчей со средней статистикой 28,1 очка, 6,8 передачи и 6,3 подбора.