Защитник «Оклахомы» Уэстбрук признан МVP сезона 2016/17

Защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук признан лучшим игроком (МVP) сезона НБА — 2016/17. Вручение награды состоялось на церемонии, проходившей 26 июня в Нью-Йорке.Соперниками Уэстбрука по номинации были защитник Джеймс Харден из «Хьюстон Рокетс», а также форвард Кавай Леонард из «Сан-Антонио Сперс».Как сообщает ESPN, клуб предложит Уэстбруку новое 5-летнее соглашение на сумму более $ 200 млн после 1 июля, когда в НБА откроется рынок свободных агентов.Действующее соглашение Расселла с «Тандер» рассчитано до лета 2019 года, однако защитник сможет выйти на рынок свободных агентов после окончания сезона-2017/18.В минувшем регулярном чемпионате Уэстбрук проводил на паркете по 34,6 минуты, набирая 31,6 очка, 10,7 подбора, 10,4 передачи и 1,6 перехвата в среднем за игру.