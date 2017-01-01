Женская сборная Испании по баскетболу – чемпион Европы (+Видео)

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Вчера, 25 июня, в Чехии завершился чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд.



Сборная Испании в финале одержала победу над командой Франции со счетом 71:55 и стала трехкратным чемпионом Европы.



В матче за бронзу бельгийки разгромили гречанок – 78:45.



Напомним, сборная Украины в дополнительном раунде плей-офф



Баскетбол. Чемпионат Европы. Прага (Чехия), 25 июня

Женщины

Финал

Испания – Франция – 71:55 (21:18, 18:12, 17:10, 18:15)



Матч за 3-е место

Бельгия – Греция – 78:45 (24:15, 16:14, 21:7, 17:9)



Матч за 5-е место

Турция – Латвия – 72:63 (18:13, 25:15, 12:19, 17:17)



Матч за 7 место

Италия – Словакия – 71:54 (19:8, 17:20, 18:16, 17:10)



Итоговая классификация

1. Испания

2. Франция

3. Бельгия

4. Греция

5. Турция

6. Латвия

7. Италия

8. Словакия

…

9-12. УКРАИНА, Россия, Сербия, Венгрия, Чехия, Словения, Беларусь, Черногория





Вчера, 25 июня, в Чехии завершился чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд.Сборная Испании в финале одержала победу над командой Франции со счетом 71:55 и стала трехкратным чемпионом Европы.В матче за бронзу бельгийки разгромили гречанок – 78:45.Напомним, сборная Украины в дополнительном раунде плей-офф проиграла команде Словакии, не сумев пробиться в четвертьфинал. В итоге украинки разделили 9-12 места.– Франция – 71:55 (21:18, 18:12, 17:10, 18:15)– Греция – 78:45 (24:15, 16:14, 21:7, 17:9)– Латвия – 72:63 (18:13, 25:15, 12:19, 17:17)– Словакия – 71:54 (19:8, 17:20, 18:16, 17:10)1. Испания2. Франция3. Бельгия4. Греция5. Турция6. Латвия7. Италия8. Словакия9-12., Россия, Сербия, Венгрия, Чехия, Словения, Беларусь, Черногория