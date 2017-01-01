Игровую майку Майкла Джордана продали за 274 тысячи долларов

Игровая майка американского баскетболистас Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе продана на аукционе за рекордные 274 тысячи долларов, сообщил журналист ESPN Даррен Ровелл.На Играх-1984 сборная США по баскетболу завоевала золотые медали. 21-летний Джордан, выступавший под девятым номером, стал лидером команды по результативности, набирая в среднем 17,1 очка за игру.Предыдущий рекорд, установленный на аукционе баскетбольных игровых маек, также принадлежал экипировке Джордана. В ноябре 2015 года его майка с последнего матча за «Чикаго Буллс» была продана за 173 тысячи долларов.12 июня кроссовки, в которых Джордан завоевал со сборной США золото на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, были проданы на аукционе за 190 тысяч долларов.Во время игровой карьеры Джордан шесть раз приводил «Чикаго Буллс» к званию чемпиона НБА. Дважды в составе сборной США выигрывал золотые медали Олимпийских игр (в Лос-Анджелесе-1984 и Барселоне-1992). С 2010 года владеет клубом НБА «Шарлотт Хорнетс».