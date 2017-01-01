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Женский Евробаскет-2017. Определились все полуфиналисты (Видео)
В Чехии на чемпионате Европы по баскетболу среди женских команд состоялись четвертьфинальные матчи.

Баскетбол. Женщины. Чемпионат Европы. Прага (Чехия). 22 июня
¼ финала
Бельгия – Италия – 79:66 (27:13, 19:20, 11:22, 22:11)
Б: Меессеман (28 + 11 Подборов), Местдаг (19), Воутерс (17)
И: Зандаласини (23), Соттана (17), Ресс (9)


Турция – Греция – 55:84 (15:10, 15:26, 10:21, 15:27)
Т: Холлингсуорт (15 + 10 подборов), Чакир Тургут (11), Альбен (10)
Г: Мальци (25 + 10 подборов), Спану (11), Кальциду (10)


Испания – Латвия – 67:47 (27:12, 11:10, 12:14, 17:11)
И: Торренс (20), Ксаргей (16), Литтл (9)
Л: Путнина (15), , Витола ( 15), Штейнберга (11 + 10 подборов)


Франция – Словакия – 67:40 (21:6, 18:18, 11:6, 17:8)
Ф: Айаи (13), Йоханнес (12), Мием (9)
С: Балинтова (13), Орожова (6), Юрсенкова (5), Винучалова (5)


Полуфинальные пары:
Испания - Бельгия
Франция – Греция

Полуфинальные матчи состоятся в субботу, 24 июня.
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