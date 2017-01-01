Дарья Завидная: Мы доказали, что Украина - тоже страна баскетбольная

Вчера, 21 июня, в Нанте (Франция) завершился розыгрыш Кубка мира по ставшему олимпийским баскетболу 3х3. Женская сборная Украины стала бронзовым призером Игрок сборной Украины Дарья Завидная прокомментировала решающий день в Нанте.- Мы настраивались и могли бороться за титул чемпионок мира, но считаем, что судейство в полуфинальном матче с Венгрией было несправедливым к нам. Не может игрок в течение одной секунды осуществить удар (мячом об пол) и бросить в корзину. Судьи поступили несправедливо.- Мы просто исключили свои эмоции и играли в свою игру, мы старались, мы хотели победы больше. Доказали, что можем подобрать ключики к любому защиты.

- Это была тяжелая игра, было морально тяжело, но все равно мы надеялись, что тот бросок не засчитают, будет сыгран овертайм и там мы уже свое возьмем.- Мы собрались, потому что очень хотели привезти домой медали. У нас не было другого пути. Не было времени сожалеть, очень хотели выиграть матч за бронзу.- Да, мы определенным образом компенсировали не совсем желаемый результат сборной 5х5. Мы доказали, что Украина - тоже страна баскетбола. И еще, надеюсь, докажем. И на чемпионате Европы, а перед этим в квалификации чемпионата Европы.

- Думаю, сейчас многие будут стремиться войти в сборную 3х3, так как этот вид спорта стал олимпийским и это усилит конкуренцию в сборной. Ибо каждый мечтает поехать на Олимпийские Игры.- Со стороны тренеров может и нет, но с других сторон могут возникать вопросы.- Сейчас пойдем с девушками на закрытие чемпионата, пофотографируемся с медалями.- Конечно, хотелось хотя бы два дня отдохнуть, но у нас нет другого выхода, мы все равно едем туда за победой.