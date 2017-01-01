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Дарья Завидная: Мы доказали, что Украина - тоже страна баскетбольная

Дарья Завидная: Мы доказали, что Украина - тоже страна баскетбольная

Вчера, 21 июня, в Нанте (Франция) завершился розыгрыш Кубка мира по ставшему олимпийским баскетболу 3х3.  Женская сборная Украины стала бронзовым призером.

Игрок сборной Украины Дарья Завидная прокомментировала решающий день в Нанте.

- Мы настраивались и могли бороться за титул чемпионок мира, но считаем, что судейство в полуфинальном матче с Венгрией было несправедливым к нам. Не может игрок в течение одной секунды осуществить удар (мячом об пол) и бросить в корзину. Судьи поступили несправедливо.

- Четвертьфинальный матч со Швейцарией доказал, что можно обыграть любого, при том, что у этих соперниц до встречи с вами была самая надежная защита.
- Мы просто исключили свои эмоции и играли в свою игру, мы старались, мы хотели победы больше. Доказали, что можем подобрать ключики к любому защиты.

- После Швейцарии пришлось искать резервы сил на полуфинал с Венгрией.
- Это была тяжелая игра, было морально тяжело, но все равно мы надеялись, что тот бросок не засчитают, будет сыгран овертайм и там мы уже свое возьмем.

- Как удалось собраться на последний матч после психологического удара, не растеряться?
- Мы собрались, потому что очень хотели привезти домой медали. У нас не было другого пути. Не было времени сожалеть, очень хотели выиграть матч за бронзу.

- Твои подруги на чемпионате Европы в Чехии не достигли медальной цели, а вы поддержали репутацию украинского женского баскетбола?
- Да, мы определенным образом компенсировали не совсем желаемый результат сборной 5х5. Мы доказали, что Украина - тоже страна баскетбола. И еще, надеюсь, докажем. И на чемпионате Европы, а перед этим в квалификации чемпионата Европы.

- Теперь к вам отношение будет еще более серьезным, так как 3х3 стал олимпийским видом спорта.
- Думаю, сейчас многие будут стремиться войти в сборную 3х3, так как этот вид спорта стал олимпийским и это усилит конкуренцию в сборной. Ибо каждый мечтает поехать на Олимпийские Игры.

- Что-то подсказывает, что ты способна выдержать конкуренцию и со стороны тренеров вопросов к тебе быть не должно.
- Со стороны тренеров может и нет, но с других сторон могут возникать вопросы.

- Как будете отмечать успех?
- Сейчас пойдем с девушками на закрытие чемпионата, пофотографируемся с медалями.

- Времени на отдых мало, 24 июня начинаете квалификацию чемпионата Европы.
- Конечно, хотелось хотя бы два дня отдохнуть, но у нас нет другого выхода, мы все равно едем туда за победой.
По материалам: fbu.ua
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