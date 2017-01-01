Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 – бронзовый призер Кубка мира

Вчера, 21 июня, в Нанте (Франция) завершился розыгрыш Кубка мира по ставшему олимпийским баскетболу 3х3.Женская сборная Украины (Кристина Филевич, Оксана Моллова, Анна Зарицкая, Дарья Завидная) стала бронзовым призером.На пути к пьедесталу украинки на стадии группового этапа обыграли австралиек (21:12), китаянок (22:9), японок (15:9) и уступили голландкам (12:17). В четвертьфинале наши баскетболистки обыграли швейцарок (13:9), а в полуфинале уступили венгеркам (13:15). В матче за третье место украинки одержали победу над голландками (15:13).Второй раз подряд женская сборная Украины завоевала медали Кубка мира по баскетболу 3х3. На прошлом розыгрыше Кубка мира в Китае наша команда стала второй.Золото завоевала сборная России, победив в финале команду Венгрии – 19:12.В мужском турнире победителем Кубка мира стала сборная Сербии, победив в финале команду Голландии – 21:18. В матче за бронзу французы обыграли словенцев – 18:17.

Баскетбол 3х3. Кубок мира. Нант (Франция), 21 июня

Сборная Украины (Саша Кобец, Станислав Тимофеенко, Максим Закурдаев, Дмитрий Липовец) заняла 5-е место. Украинцы на групповом этапе победили команды Шри-Ланки (22:9), Польши (21:15), Карата (21:20) и Эстонии (22:11), а в четвертьфинале проиграли хозяевам соревнований- команде Франции (12:20).1. Россия2. Венгриия1. Сербия2. Голландия3. Франция4. Словения5. УКРАИНА (Саша Кобец, Станислав Тимофеенко, Максим Закурдаев, Дмитрий Липовец)