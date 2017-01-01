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Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 – бронзовый призер Кубка мира

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 – бронзовый призер Кубка мира

Вчера, 21 июня, в Нанте (Франция) завершился розыгрыш Кубка мира по ставшему олимпийским баскетболу 3х3.

Женская сборная  Украины (Кристина Филевич, Оксана Моллова, Анна Зарицкая, Дарья Завидная) стала бронзовым призером.
На пути к пьедесталу украинки на стадии группового этапа обыграли австралиек (21:12), китаянок (22:9), японок (15:9) и уступили голландкам (12:17). В четвертьфинале наши баскетболистки обыграли швейцарок (13:9), а в полуфинале уступили венгеркам (13:15). В матче за третье место украинки одержали победу над голландками (15:13).

Второй раз подряд женская сборная Украины завоевала медали Кубка мира по баскетболу 3х3. На прошлом розыгрыше Кубка мира в Китае наша команда стала второй.

Золото завоевала сборная России, победив в финале команду Венгрии – 19:12.

В мужском турнире победителем Кубка мира стала сборная Сербии, победив в финале команду Голландии – 21:18. В матче за бронзу французы обыграли словенцев – 18:17.

Сборная Украины (Саша Кобец, Станислав Тимофеенко, Максим Закурдаев, Дмитрий Липовец) заняла 5-е место. Украинцы на групповом этапе победили команды Шри-Ланки (22:9), Польши (21:15), Карата (21:20) и Эстонии (22:11), а в четвертьфинале проиграли хозяевам соревнований- команде Франции (12:20).

Баскетбол 3х3. Кубок мира. Нант (Франция), 21 июня
Женщины
1. Россия
2. Венгриия
3. Украина (Кристина Филевич, Оксана Моллова, Анна Зарицкая, Дарья Завидная)

Мужчины
1. Сербия
2. Голландия
3. Франция
4. Словения
5. УКРАИНА (Саша Кобец, Станислав Тимофеенко, Максим Закурдаев, Дмитрий Липовец)
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