Вчера, 21 июня, в Нанте (Франция) завершился розыгрыш Кубка мира по ставшему олимпийским баскетболу 3х3.
Сборная Украины (Саша Кобец, Станислав Тимофеенко, Максим Закурдаев, Дмитрий Липовец) заняла 5-е место. Украинцы на групповом этапе победили команды Шри-Ланки (22:9), Польши (21:15), Карата (21:20) и Эстонии (22:11), а в четвертьфинале проиграли хозяевам соревнований- команде Франции (12:20).
13:30 Формула-1. Гран-при Азербайджана: превью 78 | Формула-1
12:27 Президент WBC: Мы поддерживаем объединительный бой Джоуша и Уайлдера 129 | Бокс
12:07 Головкин не исключает, что завершит карьеру после боя с Альваресом 167 | Бокс
11:52 Поветкин: Буду готов ко всему, что предложит Руденко 190 | Бокс
11:24 Дарья Завидная: Мы доказали, что Украина - тоже страна баскетбольная 194 | Баскетбол
10:44 Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 – бронзовый призер Кубка мира 820 | Баскетбол / Главные новости спорта
09:14 Замотаев, Шестак, Барабанов и Выхрист – в полуфинале ЧЕ по боксу (+Видео) 248 | Бокс / Видео
18:41 Буценко и Хижняк вышли в полуфинал ЧЕ по боксу, Куротчин и Муслимов выбыли из борьбы (+Видео) 538 | Бокс / Видео
17:43 Бирмингем. Надежда Киченок и Ольга Савчук не прошли во второй круг в парном турнире 218 | Теннис
17:21 Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 уступила в ¼ финала хозяевам чемпионата мира 338 | Баскетбол
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Июнь 2017 (317)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.