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Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 уступила в ¼ финала хозяевам чемпионата мира

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 уступила в 188; финала хозяевам чемпионата мира

Сегодня, 21 июня, в Нанте (Франция) проходит  чемпионат мира по баскетболу 3х3.

Мужская сборная Украины в четвертьфинале уступила хозяевам со счетом 12:20.

Французы попытались в первых атаках забросить издалека - мимо. Украинцы же реализовали свою атаку, открыв счет в матче. За две первые минуты французы отыграли один мяч с игры и сравняли счет со штрафного.

К концу следующей минуты французы вышли вперед, а затем удвоили преимущество - 4:2. Довольно быстро украинцы сократили отставание и дальним броском вернули себе лидерство.

К середине встречи сборная Украины была впереди - 9:5.

За три минуты до окончания матча два подряд точных броска позволили французам выйти вперед - 11:10.

В дальнейшем в игре наступил перелом. Слишком грубые действия французов при откровенно специфическом домашнем судействе сломали игру сборной Украины. Шансов отыграться наши ребята не имели.

В полуфинале Франция сыграет с Сербией, которая в настоящей спортивной борьбе победила США - 17:14.

Напомним, на групповом этапе наша команда выиграла все матчи: против Шри-Ланки, Польши, Катара и Эстонии.
По материалам: fbu.ua
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