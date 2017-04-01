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Тренер женской сборной Украины по баскетболу: Накануне я предсказал такой сценарий

Тренер женской сборной Украины по баскетболу: Накануне я предсказал такой сценарий

Женская сборная Украины по баскетболу завершила выступления на Евробаскете-2017 в Чехии. После проигранного матча Словакии главный тренер и один из лидеров команды поделились мыслями о матче.

Ольга Мазниченко: «С первых же минут начали играть плохо. Они сделали отрыв, и во время всей игры мы пытались их догнать. Был такой момент, что мы сократили и даже вишли вперед, но видимо не хватило сил, опыта .. Был плохой процент попаданий: штрафных и трехочковых. Мы не смогли их удержать и обогнать».

Владимир Холопов: «Еще вчера я предсказал такой сценарий. Дело в том, что за красивой игрой, которую мы продемонстрировали, у нас обычно возникают такие моменты, когда все становятся суперзвездами и могут себе позволить такую расслабленность в защите и думают, что соперник тоже допустит ошибки и будет проигрывать. Со вчерашнего дня я настраивал девушек на одно: чтобы они не расслаблялись. Это не помогло. Мы начали игру с гандикапом в девять баллов, мы потеряли кучу сил, чтобы этот отрыв нивелировать, и на концовку нас просто не хватило .
Это поражение однозначно из-за  недонастроенности  на игру».

Смотрите: Женский Евробаскет-2017. Обзор матча Украина – Словакия (Видео)



По материалам: fbu.ua
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