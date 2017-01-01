Женский Евробаскет-2017. Обзор матча Украина – Словакия (Видео)

Вчера, 23:07 63 | Баскетбол / Видео

В Чехии продолжается чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд.



Женская сборная Украины завершила выступление на Евробаскте-2017, проиграв команде Словакии в матче за выход в четвертьфинал со счетом



Женский Евробаскет-2017. Обзор матча Украина – Словакия. Видео:



В Чехии продолжается чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд.Женская сборная Украины завершила выступление на Евробаскте-2017, проиграв команде Словакии в матче за выход в четвертьфинал со счетом 82:68 Женский Евробаскет-2017. Обзор матча Украина – Словакия. Видео: