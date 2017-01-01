Женский Евробаскет-2017. Украина проиграла Словакии и не сыграет в 1/4 финала

Баскетбол. Чемпионат Европы. Прага (Чехия), 20 июня

Украина:

Словакия:

В Чехии продолжается чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд.Женская сборная Украины завершила выступление на Евробаскте-2017, проиграв команде Словакии в матче за выход в четвертьфинал со счетом 82:68.Как и в матче с Венгрией, сборная Украины пропустила рывок в дебюте первой четверти. Словацкие баскетболистки стартовали 9:0. После тайм-аута украинкам удалось приостановить спурт соперниц, но догнать подопечных Марианна Свободы нашей команде не удалось. Опять дала о себе знать проблема на щитах: словачки собрали 7 мячей на нашей корзине уже за первую четверть.Во второй четверти команде Владимира Холопова удалось несколько стабилизировать игру на щитах, однако с процентом попаданий у девушек были серьезные проблемы. Не удавалось найти свой бросок Алине Ягуповой, которая за первую половину реализовала только 2 из 7 бросков с игры. Стоит отметить Дорогобузову, которая провела едва ли не лучшую половину на турнире, и стабильно эффективную Удоденко. В итоге сборная Украины минимально выиграла вторую четверть, удачно отыграв последние минуты десятиминутки, однако на большой перерыв пошла с 5-очковым гандикапом который словачки создали еще в начале игры.В третьей четверти, наконец, сборная Украины проснулась и в том числе ее лидер Алина Ягупова. Капитан нашей команды продемонстрировала фантастические бросковые показатели, набрав за десятиминутку 17 очков. Украинки пропустили 23 очка, однако сумели перестрелять соперниц, набрав за четверть 27 баллов, и приблизились к соперницам на дистанцию одного очка, с чем команды ушли на последний перерыв.В начале решающей четверти наши девушки наконец догнали соперниц, выйдя на несколько мгновений в лидеры. Однако команда Словакии развить преимущество Украины не позволила. Подопечные Холопова не справились в защите с активной Зирковой, которая в итоге завершила матч с 31 очком в активе, и вновь столкнулась с проблемами в нападении. Процент попаданий у наших девушек упал, подтверждением чему является 6 подряд промахов из-за дуги, а словачки в это же время продолжали стабильно набирать очки, сыграв в решающие минуты матча разнообразнее и агрессивнее украинок.В итоге наши баскетболистки вновь отпустили соперниц и потерпели поражение в дополнительном раунде плей-офф, не сумев пробиться в четвертьфинал.Сборная Словакии в 1/4 финала сыграет против команды Франции, которая в своей группе заняла первое место.УКРАИНА –- 68:82 (16:22, 13:12, 27:23, 12:25)Ягупова (24 очка + 7 передач + 5 подборов), Дорогобузова (12 + 5 подборов), Ольховик (11), Удоденко (8 + 6 подборов), Малашенко (7), Мазниченко (5), Белоцерковская (1)Зиркова (31 + 7 передач + 5 подборов), Балинтова (17 + 6 подборов + 5 передач), Ружичкова (13 + 13 подборов), Юрченкова (11 + 9 подборов)