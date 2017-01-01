НБА. Кевин Дюрант откажется от повышения зарплаты в новом сезоне

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант намерен отказаться от опции, по которой его зарплата в новом сезоне увеличивалась бы до $28 млн, сообщает ESPN со ссылкой на источник в ассоциации.По данным канала, Дюрант согласится на понижение зарплаты на $4 млн. 28-летний американец пойдет на это, чтобы у клуба сохранились деньги под потолком зарплат для сохранения в команде форварда Андре Игудалы.Дюрант был признан самым ценным игроком финала НБА сезона-2016/17, в котором его клуб обыграл «Кливленд Кавальерс» со счетом 4-1 в серии.