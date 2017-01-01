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Женский Евробаскет-2017. Украина сыграет со Словакией за путевку в четвертьфинал

Женский Евробаскет-2017. Украина сыграет со Словакией за путевку в четвертьфинал. Фото fiba.com

В Чехии продолжается чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд. Завершился групповой этап.

Женская сборная Украины заняла в группе «А» второе место, победив Чехию (59:47),  Венгрию (84:72) и проиграв Испании (54-:76).
 
За выход в четвертьфинал чемпионата Европы украинки сыграют против команды Словакии, занявшей третье место в группе «В». В заключительном матче группового этапа сборная Словакия проиграла команде Италии (61:68).

Матч Украина – Словакия состоится 20 июня в чешском Градец Кралове.

Победитель этого матча встретится в четвертьфинале Евробаскета со сборной Франции 22 июня.

В других четвертьфиналах сыграют Испания - Сербия / Латвия, Бельгия - Италия / Венгрия, Турция - Россия / Греция.

Смотрите:
Женский Евробаскет-2017. Обзор матча Украина – Чехия (Видео)
Женский Евробаскет-2017. Обзор матча Украина – Венгрия (Видео)
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