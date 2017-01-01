Женский Евробаскет-2017. Украина сыграет со Словакией за путевку в четвертьфинал

В Чехии продолжается чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд. Завершился групповой этап.
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