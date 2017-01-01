Женский Евробаскет-2017. Украина сыграет со Словакией за путевку в четвертьфинал

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19:55 Мальорка. Людмила Киченок не прошла во второй круг в парном турнире 238 | Теннис

19:40 Свитолина стартовала с победы на турнире в Бирмингеме 185 | Теннис

19:25 Директор Атлетической комиссии Невады: В бою Ковалев – Уорд рефери действовал в рамках правил 217 | Бокс

18:56 Формула-1. Утвержден календарь сезона 2018 года 216 | Формула-1

17:56 Женский Евробаскет-2017. Обзор матча Украина – Венгрия (Видео) 230 | Баскетбол / Видео

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16:25 Женский Евробаскет-2017. Украина обыграла Венгрию и заняла в группе второе место 273 | Баскетбол

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