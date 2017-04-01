Женский Евробаскет-2017. Обзор матча Украина – Венгрия (Видео)

Сегодня, 17:56 5 | Баскетбол / Видео

Сегодня, 19 июня, в Чехии на чемпионате Европы по баскетболу среди женских команд сборная Украины в матче третьего тура в группе «А» одержала победу над командой Венгрии со счетом



За путевку в четвертьфинал, завтра, 20 июня, команда Владимира Холопова поборется с командой, которая проиграет в матче группы «В» Словакия - Италия.



Женский Евробаскет-2017. Обзор матча Украина – Венгрия. Видео:





Сегодня, 19 июня, в Чехии на чемпионате Европы по баскетболу среди женских команд сборная Украины в матче третьего тура в группе «А» одержала победу над командой Венгрии со счетом 84:72 За путевку в четвертьфинал, завтра, 20 июня, команда Владимира Холопова поборется с командой, которая проиграет в матче группы «В» Словакия - Италия.