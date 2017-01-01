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Женский Евробаскет-2017. Украина обыграла Венгрию и заняла в группе второе место

Женский Евробаскет-2017. Украина обыграла Венгрию и заняла в группе второе место. Фото fiba.com

Сегодня, 19 июня, в Чехии продолжается чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд.

Сборная Украины в матче третьего тура в группе «А» одержала победу над командой Венгрии со счетом  84:72.

Украинки  уверенно начали матч, выиграв первую четверть (26:18). Команда Владимира Холопова атаковала с высоким процентом и, что немаловажно, выиграла на подборах.

В дебюте второй четверти венгерки сумели приблизиться к Украине на дистанцию одного очка, на что Холопов отреагировал своевременным тайм-аутом. «Минута» от наставника украинской сборной оказалась очень кстати: наша команда выдала отличный отрезок и в итоге не только не позволила венгеркам продолжить камбэк, но и оторвалась в счете. Благодаря трехочковым броскам сборная Украины впервые в этом матче получила двухзначный перевес, и развила преимущество задавив растерянных венгерок через краску. Хорошо сработал дуэт больших Удоденко и Малашенко, которые набрали по 13 очков в первой половине и помогли сборной получить 17 баллов преимущества по итогам стартовых 20 минут игры.

Впервые на Евробаскете-2017 сборная Украины в третьей четверти не только не сбавила обороты, а наоборот - увеличила свое преимущество. Наши баскетболистки расстреляли венгерок из-за дуги, в том числе три дальних на свой счет записала Ольховик. В нокдаун соперниц отправила Алина Ягупова, которая сначала отгрузила эффектный трехочковый, после чего перехватила мяч у Симон на ведении и в быстром отрыве набрала еще два очка. На заключительный перерыв наши девушки ушли, имея за плечами 21 очко преимущества.

В четвертый четверти венгерки сумели сделать мини-рывок, однако Украинки оперативно охладили пыл соперниц очередными трехочковыми попаданиями от Удоденко и Дорогобузовой. Имея комфортное преимущество, сборная Украины довела матч третьего тура до победы над командой Венгрии и заняла второе место в своей группе.

За путевку в четвертьфинал, завтра, 20 июня, команда Владимира Холопова поборется с командой, которая проиграет в матче группы «В» Словакия - Италия.

Баскетбол. Чемпионат Европы. Прага (Чехия), 19 июня
Женщины. Группа «А». Третий тур.

Венгрия – УКРАИНА  - 72:84 (18:26, 12:21, 17:20, 25:17)
Венгрия: Зеле 13 очков, Хатар (10), Вандерслоот (10 + 4 пподбора + 3 передачи, Фегевернеки (10)
Украина: Малашенко (17), Ягупова (17 + 7 передач + 4 перехвата), Удоденко (22 + 9 подборов), Дорогобузова (12): Мосс (2 + 10 подборов + 4 передачи), Ольховик (9), Білоцерковская (3), Горобец (2).

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