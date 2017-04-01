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19:06 Украинские саблисты – пятые на чемпионате Европы в командном турнире 132 | Фехтование

18:49 Женский Евробаскет-2017. Обзор матча Украина – Испания (Видео) 173 | Баскетбол / Видео

18:39 Украинские баскетболистки проиграли испанкам на Евробаскете-2017 158 | Баскетбол

18:08 Украинские шпажистки – седьмые на чемпионате Европы в командном турнире 122 | Фехтование

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15:58 В Формуле-1 появится китайская команда 133 | Формула-1

15:34 Хертогенбос. Вихлянцева обыграла Конюх и стала первой финалисткой 189 | Теннис