Женский Евробаскет-2017. Обзор матча Украина – Испания. Видео:

Сегодня, 17 июня, в Чехии на чемпионате Европы по баскетболу среди женских команд в матче второго тура группового этапа сборная Украины проиграла команде Испании со счетом 54:76.
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