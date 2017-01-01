Украинские баскетболистки проиграли испанкам на Евробаскете-2017

Баскетбол. Чемпионат Европы. Прага (Чехия), 17 июня

Испания:

Украина:

Сегодня, 17 июня, в Чехии проходит чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд.Сборная Украины в матче второго тура в группе «А» проиграла команде Испании со счетом 54:76.Первая половина встречи прошла в равной борьбе и на большой перерыв украинки ушли, уступая соперницам лишь одно очко. В третьей четверти испанки захватили инициативу и не упустили ее до финальной сирены. Испанки имели преимущество и переиграли украинок на щитах.Самыми результативными в составе украинской команды стали Ягупова (23 очка) и Удоденко (21).Напомним, в первом туре украинки победили команду Чехии – 59:47.В заключительном матче группового раунда сборная Украины сыграет против команды Венгрии 19 июня.Сегодня в группе «А» во втором матче игрового дня встретятся сборные Чехии и Венгрии.- УКРАИНА – 76:54 (13:15, 22:19, 20:9, 21:11)Торренс (26 очков + 8 подборов + 5 передач), Чаргай (19), Литтл (16 + 18 подборов)Ягупова (23 + 8 подборов + 4 передачи + 5 потерь), Удоденко (21 + 6 подборов), Малашенко (3), Ольховик (3), Яцковец (2), Белоцерковская (2)1. Испания – 4 очка / 2 матча (разница забитых и пропущенных +36)2. УКРАИНА – 3/2 (-10)3. Чехия – 1/1 (-12)4. Венгрия – 1/1 (-14)