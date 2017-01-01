Украинские баскетболистки стартовали на Евробаскете-2017 с победы над командой Чехии

Сегодня, 16 июня, в Чехии стартовал финальный турнир чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд.



Сборная Украины в матче первого тура в группе «А» победила команду Чехии со счетом 59:47.

Самой результативной в составе украинской команды стала Алина Ягупова, в активе которой 21 очко и 7 подборов.



Завтра, 17 июня, сборная Украины сыграет с командой Испании.



Баскетбол. Чемпионат Европы. Прага (Чехия), 16 июня

Женщины. Группа «А».

УКРАИНА – Чехия - 59:47 (24:13, 18:10, 4:10, 13:14)

Украина: Ягупова (21 + 7 подборов), Удоденко (10 + 16 подборов), Мосс (7), Ольховик (6), Дорогобузова (5), Мазніченко (4 + 5 подборов + 3 передачи), Малашенко 4 + 5 подборов)

Чехия: Вон (16 + 6 подборов), Ханусова (8 + 5 подборов), Верлова (8), Эльхотов (7), Заплатова (4)

Сегодня, 16 июня, в Чехии стартовал финальный турнир чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд.Сборная Украины в матче первого тура в группе «А» победила команду Чехии со счетом 59:47.Самой результативной в составе украинской команды стала Алина Ягупова, в активе которой 21 очко и 7 подборов.Завтра, 17 июня, сборная Украины сыграет с командой Испании.– Чехия - 59:47 (24:13, 18:10, 4:10, 13:14)Ягупова (21 + 7 подборов), Удоденко (10 + 16 подборов), Мосс (7), Ольховик (6), Дорогобузова (5), Мазніченко (4 + 5 подборов + 3 передачи), Малашенко 4 + 5 подборов)Вон (16 + 6 подборов), Ханусова (8 + 5 подборов), Верлова (8), Эльхотов (7), Заплатова (4)