Женская сборная Украины по баскетболу отправилась на Евробаскет-2017

Сегодня, 14 июня, из аэропорта Борисполь женская сборная Украины по баскетболу вылетела в Чехию, где уже 16 июня стартует на Евробаскете-2017.Соревнования лучших баскетболисток Старого Света состоятся в Праге и городе Градец-Кралове.В заявку команды Владимира Холопова вошли 12 спортсменок во главе с опытным капитаном сборной Украины Алиной Ягуповой.Д`Андра Мосс ( «Мерсин», Турция), Евгения Спитковская («Авангард»), Арина Белоцерковская ( «Судува», Литва), Вита Горобец (ТИМ-СКУФ).Алина Ягупова, Людмила Науменко (обе - «Лилль», Франция), Анна Ольховик (ТИМ-СКУФ), Екатерина Дорогобузова (АЗС УМКС, Польша), Ольга Мазниченко ( «Монбризон», Франция), Ольга Яцковец ( «Авангард»).Таисия Удоденко ( «Нимбурк», Чехия), Олеся Малашенко («Мерсин», Турция).Напомним, в групповом раунде Евробаскета-2017 Украина сыграет в группе "А" против команд Испании, Чехии и Венгрии. Все поединки пройдут в Градец-Кралове.16 июня УКРАИНА - Чехия (19:00)17 июня Испания - УКРАИНА (16:00)19 июня Венгрия - УКРАИНА (13.30)Соревнования продлятся до 25 июня.