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Женская сборная Украины по баскетболу отправилась на Евробаскет-2017

Женская сборная Украины по баскетболу отправилась на Евробаскет-2017. Фото fbu.ua

Сегодня, 14 июня, из аэропорта Борисполь женская сборная Украины по баскетболу вылетела в Чехию, где уже 16 июня стартует на Евробаскете-2017.

Соревнования лучших баскетболисток Старого Света состоятся в Праге и городе Градец-Кралове.

В заявку команды Владимира Холопова вошли 12 спортсменок во главе с опытным капитаном сборной Украины Алиной Ягуповой.

Состав сборной Украины

Защитники: Д`Андра Мосс ( «Мерсин», Турция), Евгения Спитковская («Авангард»), Арина Белоцерковская ( «Судува», Литва), Вита Горобец (ТИМ-СКУФ).

Нападающие: Алина Ягупова, Людмила Науменко (обе - «Лилль», Франция), Анна Ольховик (ТИМ-СКУФ), Екатерина Дорогобузова (АЗС УМКС, Польша), Ольга Мазниченко ( «Монбризон», Франция), Ольга Яцковец ( «Авангард»).

Центровые: Таисия Удоденко ( «Нимбурк», Чехия), Олеся Малашенко («Мерсин», Турция).

Напомним, в групповом раунде Евробаскета-2017 Украина сыграет в группе "А" против команд Испании, Чехии и Венгрии. Все поединки пройдут в Градец-Кралове.

Расписание матчей сборной Украины на чемпионате Европы:

16 июня УКРАИНА - Чехия (19:00)
17 июня Испания - УКРАИНА (16:00)
19 июня Венгрия - УКРАИНА (13.30)

Соревнования продлятся до 25 июня.

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