Лучшие моменты пятого матча с участием MVP финала НБА Кевина Дюранта (Видео)

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В ночь на 13 июня в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся пятый, решающий матч финальной серии плей-офф, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Кливленд Квальерс» со счетом 129:120. «Голден Стэйт» выиграл серию со счетом 4-1 и стал чемпионом.



Форвард победителей Кевин Дюрант, впервые в карьере ставший чемпионом НБА, был признан самым ценным игроком (MVP) финала НБА сезона-2016/17. В пятом матче на его счету 39 очков, 7 подборов и 5 передач.



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В ночь на 13 июня в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся пятый, решающий матч финальной серии плей-офф, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Кливленд Квальерс» со счетом 129:120. «Голден Стэйт» выиграл серию со счетом 4-1 и стал чемпионом.Форвард победителей Кевин Дюрант, впервые в карьере ставший чемпионом НБА, был признан самым ценным игроком (MVP) финала НБА сезона-2016/17. В пятом матче на его счету 39 очков, 7 подборов и 5 передач.Официальный YouTube-канал НБА представил видео лучших моментов с участием Кевина Дюранта в пятом матче финала.