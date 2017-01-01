НБА. Плей-офф. Финал. «Голден Стэйт» обыграл «Кливленд» в пятом матче и стал чемпионом

Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. 12 июня

Голден Стэйт:

Кливленд:

В ночь на 13 июня в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся пятый, решающий матч финальной серии плей-офф.«Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете обыграл «Кливленд Кавальерс» со счетом 129:120.В составе победителей Кевин Дюрант набрал 39 очков, Стивен Карри сделал дабл-дабл - 34 очка и 10 передач.Отметим, что Дюрант повторил достижение Шакила О'Нила (2000 год), набрав 30 и более очков в пятой встрече финальной серии подряд.В составе «Кливленда» Леброн Джеймс оформил дабл-дабл — 41 очко, 13 подборов, Кайри Ирвинг набрал 26 очков.Таким образом, «Голден Стэйт» победил в финальной серии со счетом 4-1 и стал пятикратным чемпионом НБА. Ранее коллектив побеждал в 1947, 1956, 1975 и 2015 годах. По количеству титулов «Голден Стэйт» вышел на четвертое место в НБА. Больше титулов имеют «Чикаго Буллз» (6), «Лос-Анджелес Лейкерс» (16) и «Бостон Селтикс» (17).Калифорнийский клуб повторил рекорд лиги по наименьшему количеству поражений в плей-офф, завершил сезон-2016/17 с показателем 16-1. Ранее такого результата добивались «Филадельфии Сиксерс» (1983) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (2001).Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант признан самым ценным игроком (MVP) финальной серии НБА сезона-2016/17. Дюрант впервые стал чемпионом НБА.1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 32,8 (18)3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (11)4. Кевин Дюрант (Голден Стэйт Уорриорз) – 28,5 (15)5. Стивен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) – 28,1 (17)– Кливленд Квальерс - 129:120 (33:37, 38:23, 27:33, 31:27)Дюрант (39), Карри (34 + 10 передач), Игудала (20), Томпсон (11), Грин (10 + 12 подборов), Маккоу (6), Ливингстон (5), Уэст (4)Джеймс (41 + 13 подборов), Ирвинг (26), Джей Ар Смит (25), Томпсон (15), Лав (6 + 10 подборов), Джефферсон (4), Корвер (3)



Фото: Twitter.com/warriors



