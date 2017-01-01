НБА. Финал. «Кливленд» - Голден Стэйт»: лучшие моменты четвертого матча (Видео)

Сегодня, 12:15 0 | Баскетбол / Видео

В североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся четвертый матч финальной серии плей-офф.



«Кливленд Кавальерс» дома разгромил «Голден Стэйт Уорриорз» со счетом 137:116 и сократил отставание в серии – 1-3.



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В североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся четвертый матч финальной серии плей-офф.«Кливленд Кавальерс» дома разгромил «Голден Стэйт Уорриорз» со счетом 137:116 и сократил отставание в серии – 1-3.