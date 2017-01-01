НБА. Плей-офф. Финал. «Кливленд» разгромил «Голден Стэйт» и сократил отставание в серии

В ночь на 10 июня в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся четвертый матч финальной серии плей-офф.
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