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НБА. Плей-офф. Финал. «Кливленд» разгромил «Голден Стэйт» и сократил отставание в серии

Кевин Лав #0, Леброн Джеймс #23, Кайри Ирвинг #2 (Кливленд)

В ночь на 10 июня в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся четвертый матч финальной серии плей-офф.

«Кливленд Кавальерс» на домашнем паркете одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» со счетом 137:116.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кайри Ирвинг, на счету которого 40 очков. Леброн Джеймс оформил трипл-дабл -  31 очко, 11 передач и 10 подборов, который стал для него девятым в финальных сериях в карьере, что является новым рекордом. По этому показателю Леброн обошел Мэджика Джонсона, в активе которого восемь трипл-даблов в финалах НБА.

В составе «Голден Стэйт» 35 очков набрал Кевин Дюрант, а Стивен Карри сделал дабл-дабл - 14 очков и 10 передач.

Самые результативные игроки плей-офф НБА:
1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)
2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 32,3 (17)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (11)
4. Пол Джордж (Индиана Пэйсерс) – 28,0 (4)
5. Дэмьен Лиллард (Портленд Трэйл Блэйзерс) – 27,8 (4)
6. Кевин Дюрант (Голден Стэйт Уорриорз) – 27,8 (14)

Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. 9 июня
Финал. 4-й матч.
Кливленд Кавальер  – Голден Стэйт Уорриорз - 137:116 (49:33, 37:35, 29:28, 22:20)
Кливленд: Ирвинг (40), Джеймс (31 + 10 подборов + 11 передач), Лав (23), Джей Ар Смит (15), Джефферсон (8), Уильямс (5), Томпсон (5 + 10 подборов), Шамперт (5), Корвер (3), Уильямс (2)
Голден Стэйт: Дюрант (35), Грин (16 + 14 подборов), Карри (14 + 10 передач), Томпсон (13), Ливингстон (10), Уэст (6), Пачулия (6), Кларк (5), Игудала (4), МакГи (4), Маккоу (3)

Счет в серии: 1-3
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