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Украинские баскетболистки победили команду Беларуси на турнире в Греции

Украинские баскетболистки победили команду Беларуси на турнире в Греции. Фото fbu.ua

Женская сборная Украины по баскетболу в рамках подготовки к Евробаскету-2017 принимает участие в международном товарищеском турнире в Греции.

Во второй игровой день, 8 июня, украинки одержали победу над сборной Беларуси со счетом 84:82 (22:13, 21:25, 22:28, 19:16).

Самой результативной в составе сборной Украины была Алина Ягупова, на счету которой 27 очков, 6 подборов и 6 передач.

Украинки с начала встречи захватили инициативу. После пристрелки в первой половине стартовой четверти наши девушки начали уверенно наращивать преимущество. Быстрые переходы от защиты в атаку почти не оставляли белорускам шансов на успешную противодействие. По ходу четверти сборная Украины вырывалась вперед на 11 очков. При почти равной игре на подборах (10:9) наши девушки значительно лучше реализовывали трехочковые (4:1).

Первая половина второй четверти продолжалась по тому же сценарию. Но потом украинки позволили соперницам сократить разницу до двух очков. После тайм-аута Удоденко, Ольховик и Ягупова с трехочковыми снова восстановили наше преимущество на грани 10 очков. Однако к большому перерыву белоруски таки сократили его вдвое.

В середине третьей четверти соперницы впервые в матче вышли вперед. На данный момент белоруски уже опережали украинок по подборам и перехватам, а наши девушки чаще допускали потери. Третью четверть сборная Украины проиграла, уступая в общем счете.

Учитывая ход событий, заключительная четверть проходила в режиме качелей. Белоцерковская первым попаданием вернула украинкам минимальное преимущество. Впоследствии соперницы вернули его себе, но трехочковый Мосс снова вывел украинок вперед. Последние минуты наши девушки мобилизовались и довели встречу до победы.

Напомним, в первом матче украинки проиграли команде России 67:73.

Заключительный поединок турнира в Греции наша команда играет 9 июня против команды Греции.
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