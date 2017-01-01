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Украинские баскетболистки проиграли россиянкам на турнире в Греции

Украинские баскетболистки проиграли россиянкам на турнире в Греции. Фото fbu.ua

Женская сборная Украины продолжает тренировочный сбор перед Евробаскетом-2017. На международном товарищеском турнире в Греции украинские баскетболистки проведут три контрольных поединка.

В первый игровой день, 7 июня, сборная Украины проиграла команде России со счетом 67:73 (18:20, 17:16, 17:22, 15:15).

Украина: Ягупова 23 + 5 подборов + 7 потерь, Малашенко 12 + 5 подборов, Дорогобузова 8, Мазниченко 6, Мосс 5 + 6 передач, Удоденко 4, Белоцерковская 2, Науменко 2.
Россия: Вадеева 23 + 6 подборов, Принс 12 + 6 перехватов + 4 передачи, Беляков 12 + 4 подбора, Майга 8.

Старт встречи в целом проходил в равной борьбе, однако Россия пошла на первый перерыв с символическим 2-очковым гандикапом. Команда Александра Васина немного лучше атаковала с игры, за счет чего лидировала по ходу большей части первой десятиминутки.

Подопечные Владимира Холопова не выглядели хуже россиянок и даже превосходили соперниц в борьбе на щитах. Более того уже в дебюте второй десятиминутки наши девушки вышли вперед после отличного отрезка от Ягуповой, которая не только набирала очки, но и удачно ассистировала партнерам.

Но оторваться в счете нашим девушкам не удалось: игра по-прежнему была равной и на большой перерыв россиянки ушли, имея одно очко преимущества.

Отметим, что украинки больше и лучше атаковали из-за дуги, в то время как россиянки чаще заигрывали своих больших в краске.

Перехватить инициативу в третьей четверти команде Владимира Холопова не удалось. Россиянки по-прежнему лучше атаковали с игры, реже теряли мяч и при этом заметно прибавили на щитах, выиграв в итоге подбор. У соперниц стоит выделить Вадееву, которая, выйдя со скамейки, отлично вошла в игру и была лидером своей команды.

В составе нашей команды, как и в предыдущих матчах, много бросков брала на себя Алина Ягупова, которая атаковала с хорошим процентом, однако допустила почти треть командных потерь, 7 раз потеряв мяч по ходу игры.
К сожалению, перехватить инициативу украинкам так и не удалось. Россиянки контролировали ход матча и в четвертой четверти.

В итоге команде Владимира Холопова, благодаря игре Мазниченко, на последних секундах матча удалось свести четверть к ничьей, но общий счет остался в пользу россиянок.

Второй матч украинки проведут против сборной Беларуси 8 июня.
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