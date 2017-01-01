НБА. Плей-офф. Финал. «Голден Стэйт» повел 3-0 в серии с «Кливлендом»

В ночь на 8 июня в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся третий матч финальной серии плей-офф.



«Голден Стэйт» на выезде одержал победу над «Кливленд Кавальерс» со счетом 118:113. Счёт в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Уорриорз».

В составе победителей Кевин Дюрант набрал 31 очко. Клэй Томпсон 30 очков, а Стивен Карри сделал дабл-дабл - 26 очков и 13 подборов.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Кливленда» Леброн Джеймс - 39 очков и 11 подборов, Кайри Ирвинг набрал 38 очков.



Самые результативные игроки плей-офф НБА:

1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)

2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 32,4 (16)

3. Стивен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) – 28,6 (15)

4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (11)

5. Пол Джордж (Индиана Пэйсерс) – 28,0 (4)



Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. 7 июня

Финал. Третий матч.



Кливленд Кавальерс – Голден Стэйт Уорриорз - 113:118 (32:39, 29:28, 33:22, 19:29)

Кливленд: Джеймс (39 + 11 подборов), Ирвинг (38), Джей Ар Смит (16), Лав (9 + 13 подборов), Корвер (8), Шамперт (2), Джефферсон (1)

Голден Стэйт: Дюрант (31), Томпсон (30), Карри (26 + 13 подборов), Грин (8), Игудала (7), Уэст (7), Ливингстон (6), Маккоу (2), МакГи (1)



Счет в серии: 0-3

В ночь на 8 июня в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся третий матч финальной серии плей-офф.«Голден Стэйт» на выезде одержал победу над «Кливленд Кавальерс» со счетом 118:113. Счёт в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Уорриорз».В составе победителей Кевин Дюрант набрал 31 очко. Клэй Томпсон 30 очков, а Стивен Карри сделал дабл-дабл - 26 очков и 13 подборов.Самым результативным игроком встречи стал форвард «Кливленда» Леброн Джеймс - 39 очков и 11 подборов, Кайри Ирвинг набрал 38 очков.1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 32,4 (16)3. Стивен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) – 28,6 (15)4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (11)5. Пол Джордж (Индиана Пэйсерс) – 28,0 (4)Кливленд Кавальерс –- 113:118 (32:39, 29:28, 33:22, 19:29)Джеймс (39 + 11 подборов), Ирвинг (38), Джей Ар Смит (16), Лав (9 + 13 подборов), Корвер (8), Шамперт (2), Джефферсон (1)Дюрант (31), Томпсон (30), Карри (26 + 13 подборов), Грин (8), Игудала (7), Уэст (7), Ливингстон (6), Маккоу (2), МакГи (1)