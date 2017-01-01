Украинские баскетболистки в преддверии Евробаскета-2017 проведут контрольные поединки в Греции

Женская сборная Украины продолжает тренировочный сбор перед Евробаскетом-2017. Очередным этапом подготовки команды Владимира Холопова станет международный турнир в Греции, где наши баскетболистки проведут три контрольных поединка.
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