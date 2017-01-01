Украинские баскетболистки в преддверии Евробаскета-2017 проведут контрольные поединки в Греции

Женская сборная Украины продолжает тренировочный сбор перед Евробаскетом-2017. Очередным этапом подготовки команды Владимира Холопова станет международный турнир в Греции, где наши баскетболистки проведут три контрольных поединка.В первый игровой день, 7 июня, сборная Украины сыграет против россиянок, 8 июня - против белорусской сборной, а закроет турнир пятничным матчем против хозяек - команды Греции.18:30 Россия - УКРАИНА20:30 Греция - Беларусь18:30 УКРАИНА - Беларусь20:39 Греция - Россия16:00 Беларусь - Россия19:00 Греция - УКРАИНАНапомним, сборная Украины дважды уступила в контрольных поединках команде Латвии, а на международном турнире во Франции потерпела поражение в игре с хозяйками соревнований, а также обыграла Черногорию и проиграла Канаде.В групповом раунде Евробаскета-2017 национальная команда сыграет против сборных Испании, Венгрии и Чехии.Евробаскет-2017 стартует в Чехии 16 июня.