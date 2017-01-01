НБА, Леброн Джеймс повторил рекорд Мэджика Джонсона (+Видео)

Вчера, 13:58 363 | Баскетбол / Видео

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс во втором матче финальной серии с «Голден Стэйт Уорриорз» (113:132) оформил трипл-дабл - 29 очков, 14 результативных передач и 11 подборов.



Этот трипл-дабл стал для лидера «Кливленда» восьмым в рамках финальных серий. Таким образом, Джеймс повторил рекорд НБА, который принадлежит легендарному игроку «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджику Джонсону.



Третий матч финала состоится на домашней площадке «Кавальерс» 8 июня. Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс во втором матче финальной серии с «Голден Стэйт Уорриорз» (113:132) оформил трипл-дабл - 29 очков, 14 результативных передач и 11 подборов.Этот трипл-дабл стал для лидера «Кливленда» восьмым в рамках финальных серий. Таким образом, Джеймс повторил рекорд НБА, который принадлежит легендарному игроку «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджику Джонсону.