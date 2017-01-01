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Журналист сообщил о запахе марихуаны в раздевалке «Кливленда» после второго матча финала НБА

Журналист сообщил о запахе марихуаны в раздевалке «Кливленда» после второго матча финала НБА

Из раздевалки «Кливленд Кавальерс» пахло марихуаной после второго матча финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с командой «Голден Стэйт Уорриорз». Об этом рассказал журналист The Undefeated Майк Уайз на своей странице в Twitter.

«В раздевалке «Кавальерс» был сильный аромат марихуаны. Я не знаю, кто употреблял ее там — журналист, игрок или кто-то еще», — написал Уайз.
Он сообщил, что вырос в Северной Калифорнии и на Гавайях и знает, как пахнет марихуана. «Это мог быть репортер или оператор, я никого не обвиняю», — добавил журналист.

Во втором матче финала НБА «Кливленд» в ночь на понедельник, 5 июня, проиграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счетом 113:132 и уступает в серии — 0:2.
Самым результативным игроком в составе «Уорриорз» стал Кевин Дюрант, набравший 33 очка и сделавший 13 подборов, а Стивен Карри оформил трипл-дабл — 32 очка, 11 передач, 10 подборов

За «Кавальерс» трипл-дабл оформил Леброн Джеймс — 29 очков, 14 передач, 11 подборов.

Третья встреча пройдет в Кливленде 7 июня.
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