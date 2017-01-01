Майк Браун: Леброн Джеймс думает, что может сыграть лучше Кевина Дюранта

Выполняющий функции главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Майк Браун после победы над «Кливленд Кавальерс» в первом матче финальной серии плей-офф НБА выделил центральную дуэль противостояния.
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