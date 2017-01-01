Майк Браун: Леброн Джеймс думает, что может сыграть лучше Кевина Дюранта

Выполняющий функции главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Майк Браун после победы над «Кливленд Кавальерс» в первом матче финальной серии плей-офф НБА выделил центральную дуэль противостояния.



«Кевин Дюрант и Леброн Джеймс – это два символа высшего качества в баскетболе, – цитирует Брауна ESPN. - Поэтому болельщики хотят насладиться их борьбой в финале. Уверен, Джеймс думает, что может сыграть лучше Дюранта. Потому за игру в первом поединке финала перед Кевином нужно снять шляпу»/



Первая встреча закончилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом



Второй матч финальной серии до четырех побед состоится 4 июня на площадке «Уорриорз». Выполняющий функции главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Майк Браун после победы над «Кливленд Кавальерс» в первом матче финальной серии плей-офф НБА выделил центральную дуэль противостояния.«Кевин Дюрант и Леброн Джеймс – это два символа высшего качества в баскетболе, – цитирует Брауна ESPN. - Поэтому болельщики хотят насладиться их борьбой в финале. Уверен, Джеймс думает, что может сыграть лучше Дюранта. Потому за игру в первом поединке финала перед Кевином нужно снять шляпу»/Первая встреча закончилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 113:91 . Дюрант записал в свой актив 38 очков, Джеймс набрал 28 очков и сделал 15 подборов.Второй матч финальной серии до четырех побед состоится 4 июня на площадке «Уорриорз».