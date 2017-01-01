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Майк Браун: Леброн Джеймс думает, что может сыграть лучше Кевина Дюранта

Кевин Дюрант #35 (Голден Стэйт), Леброн Джеймс #23 (Кливленд)

Выполняющий функции главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Майк Браун после победы над «Кливленд Кавальерс» в первом матче финальной серии плей-офф НБА выделил центральную дуэль противостояния.

«Кевин Дюрант и Леброн Джеймс – это два символа высшего качества в баскетболе, – цитирует Брауна ESPN. - Поэтому болельщики хотят насладиться их борьбой в финале. Уверен, Джеймс думает, что может сыграть лучше Дюранта. Потому за игру в первом поединке финала перед Кевином нужно снять шляпу»/

Первая встреча закончилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 113:91. Дюрант записал в свой актив 38 очков, Джеймс набрал 28 очков и сделал 15 подборов.

Второй матч финальной серии до четырех побед состоится 4 июня на площадке «Уорриорз».
По материалам: Чемпионат.com
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