НБА. Плей-офф. Финал. «Голден Стэйт» разгромил «Кливленд» в первом матче

Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. 1 июня

Голден Стэйт:

Кливленд:



Счет в серии: 1-0

В ночь на 2 июня в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) стартовала финальная серия плей-офф НБА. Впервые в истории лиги в третий раз подряд играют «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавалдьерс».«Голден Стэйт» на домашнем паркете обыграл «Кливленд» со счетом 113:90.В составе победителей Кевин Дюрант набрал 38 очков, Стивен Карри сделал дабл-дабл — 28 очков и 10 передач.В составе «Кливленда» Леброн Джеймс набрал 28 очков и сделал 15 подборов, В активе Кайри Ирвинга 24 очка, у Кевина Лав – 15 очков и 21 подбор.Второй матч серии до четырех побед состоится 4 июня на площадке «Уорриорз».1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 32,1 (14)3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (11)4. Стивен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) – 28,5 (13)4. Пол Джордж (Индиана Пэйсерс) – 28,0 (4)– Кливленд Кавальерс - 113:91 (35:30, 25:22, 33:20, 20:19)Дюрант (38), Карри (28 + 10 передач), Грин (9 + 11 подборов), Пачулия (8), Томпсон (6), Игудала (7), Кларк (4), МакГи (4), Барнс (3), Ливингстон (2), МакАду (2), Уэст (2)Джеймс (28 + 15 подборов), Ирвинг (24), Лав (15 + 21 подбор), Джефферсон (9), Джонс (7), Шамперт (5), Джей Ар Смит (3)