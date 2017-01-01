НБА. «Кливленд» разгромил «Бостон» в пятом матче серии и вышел в финал плей-офф

В ночь на 26 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся пятый матч финальной серии Восточной конференции.



«Кливленд Кавальерс» в гостях одержал победу над «Бостон Селтикс» со счетом 135:102 и победил в серии — 4-1.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард победителей Леброн Джеймс, набравший 35 очков. Кайри Ирвинг набрал 24 очка, а Кевин Лав сделал дабл-дабл - 15 очков и 11 подборов.

В составе «Бостона» Эйвери Брэдли набрал 23 очка.



В финале плей-офф, который стартует 1 июня, «Кливленд» сыграет с «Голден Стэйт».



Самые результативные игроки плей-офф НБА:

1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)

2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 32,5 (13)

3. Стивен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) – 28,6 (12)

4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (11)

4. Пол Джордж (Индиана Пэйсерс) – 28,0 (4)



Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. 25 мая

Финал. Восточная конференция. 5-й матч.

Бостон Селтикс - Кливленд Кавальерс – 102:135 (27:43, 30:32, 17:34, 28:26)

Бостон: Брэдли (23), Грин (14), Краудер (11), Розир (10),Хорфорд (8), Олиник (7), Браун (7), Янг (6), Смарт (6), Зеллер (4), Жеребко (3), Мики (2), Джонсон (1)

Кливленд: Джеймс (35), Ирвинг (24), Лав (15 + 11 подборов), Уильямс (14), Джефферсон (9), Корвер (7), Джей Ар Смит (6), Томпсон (6), Фрай (6), Джонс (5), Шамперт (4), Джонс (2), Уильямс (2)



Счет в серии: 1-4 В ночь на 26 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся пятый матч финальной серии Восточной конференции.«Кливленд Кавальерс» в гостях одержал победу над «Бостон Селтикс» со счетом 135:102 и победил в серии — 4-1.Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард победителей Леброн Джеймс, набравший 35 очков. Кайри Ирвинг набрал 24 очка, а Кевин Лав сделал дабл-дабл - 15 очков и 11 подборов.В составе «Бостона» Эйвери Брэдли набрал 23 очка.В финале плей-офф, который стартует 1 июня, «Кливленд» сыграет с «Голден Стэйт».1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 32,5 (13)3. Стивен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) – 28,6 (12)4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (11)4. Пол Джордж (Индиана Пэйсерс) – 28,0 (4)Бостон Селтикс -– 102:135 (27:43, 30:32, 17:34, 28:26)Брэдли (23), Грин (14), Краудер (11), Розир (10),Хорфорд (8), Олиник (7), Браун (7), Янг (6), Смарт (6), Зеллер (4), Жеребко (3), Мики (2), Джонсон (1)Джеймс (35), Ирвинг (24), Лав (15 + 11 подборов), Уильямс (14), Джефферсон (9), Корвер (7), Джей Ар Смит (6), Томпсон (6), Фрай (6), Джонс (5), Шамперт (4), Джонс (2), Уильямс (2)