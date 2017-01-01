На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

НБА. «Кливленд» разгромил «Бостон» в пятом матче серии и вышел в финал плей-офф

НБА. «Кливленд» разгромил «Бостон» в пятом матче серии и вышел в финал плей-офф

В ночь на 26 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся пятый матч финальной серии Восточной конференции.

«Кливленд Кавальерс» в гостях одержал победу над «Бостон Селтикс» со счетом 135:102 и победил в серии — 4-1.
Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард победителей Леброн Джеймс, набравший 35 очков. Кайри Ирвинг набрал 24 очка, а Кевин Лав сделал дабл-дабл - 15 очков и 11 подборов.
В составе «Бостона» Эйвери Брэдли набрал 23 очка.

В финале плей-офф, который стартует 1 июня, «Кливленд» сыграет с «Голден Стэйт».

Самые результативные игроки плей-офф НБА:
1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)
2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 32,5 (13)
3. Стивен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) – 28,6 (12)
4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (11)
4. Пол Джордж (Индиана Пэйсерс) – 28,0 (4)

Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. 25 мая
Финал. Восточная  конференция. 5-й матч.
Бостон Селтикс  - Кливленд Кавальерс – 102:135 (27:43, 30:32, 17:34, 28:26)
Бостон: Брэдли (23), Грин (14), Краудер (11), Розир (10),Хорфорд (8), Олиник (7), Браун (7), Янг (6), Смарт (6), Зеллер (4), Жеребко (3), Мики (2), Джонсон (1)
Кливленд: Джеймс (35), Ирвинг (24), Лав (15 + 11 подборов), Уильямс (14), Джефферсон (9), Корвер (7), Джей Ар Смит (6), Томпсон (6), Фрай (6), Джонс (5), Шамперт (4), Джонс (2), Уильямс (2)

Счет в серии: 1-4
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

НБА. Финал Востока. «Кливленд» обыграл «Бостон» в четвертом матче серии
НБА. Финал Востока. «Бостон» вырвал победу у «Кливленда в третьем матче
НБА. Финал Востока. «Кливленд» разгромил «Бостон» «+44» и повел в серии 2-0
НБА. Финал Востока. «Кливленд» обыграл «Бостон» в первом матче серии
НБА. ½ финала Востока. «Бостон» обыграл «Вашингтон и вышел в финал конференции
НБА. «Кливленд» разгромил «Голден Стэйт» и сократив отставание в финальной серии
НБА. Финал плей-офф. «Голден Стэйт» выиграл у «Кливленда» в первом матче
НБА. Финал Востока. «Трипл-дабл Джеймса помог «Кливленду» вновь разгромить «Торонто»
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

НБА. «Кливленд» разгромил «Бостон» в пятом матче серии и вышел в финал плей-офф
НБА. Финал Востока. «Кливленд» обыграл «Бостон» в четвертом матче серии
НБА. Финал Востока. «Голден Стэйт» одержал четвертую победу над «Сан-Антонио» и вышел в финал плей-офф
НБА. Финал Востока. «Бостон» вырвал победу у «Кливленда в третьем матче
НБА. Финал Запада. «Голден Стэйт» победил «Сан-Антонио» и повел в серии 3-0

Последние новости спорта

13:56 Себастьян Феттель: В квалификации борьба будет плотной 70 | Формула-1

13:34 WBA не будет участвовать в организации боя между Мейвезер - Макгрегор 94 | Бокс

13:10 Мужская сборная Украины по волейболу утратила шансы попасть на ЧМ-2018 97 | Волейбол

11:22 Команда Руденко не боиться за свою репутацию из-за согласия на бой с Поветкиным 157 | Бокс

10:59 Де ла Хойя о бое Мейвезер - Макгрегор: Только мы сами можем прекратить этот цирк 132 | Бокс

08:21 НБА. «Кливленд» разгромил «Бостон» в пятом матче серии и вышел в финал плей-офф 198 | Баскетбол

07:59 НХЛ. «Питтсбург» одолел «Оттаву» во втором овертайме и вышел в финал Кубка Стэнли 299 | Хоккей

19:37 Ролан Гаррос. Стаховский пробился в основную сетку 359 | Теннис / Главные новости спорта

19:27 25 спортсменов представят Украину на чемпионате Европы по академической гребле 471 | Гребля

18:57 Женева. Нишикори с трудом одолел Андерсона и вышел в полуфинал 246 | Теннис

Все новости

ФОТО

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

Джошуа готовится к бою с Кличко (Фото)

ВИДЕО

ЧМ по хоккею-2017. Канада - Швеция: обзор финального матча (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Россия – Финляндия : обзор матча за бронзу (Видео)

Теренс Кроуфорд досрочно победил Феликса Диаса (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Швеция – Финляндия: видео обзор полуфинального матча (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Канада – Россия: видео обзор полуфинального матча (Видео)

Тони Белью об Александре Усике (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Россия – Чехия: видеообзор четвертьфинального матча





Топ-новости недели

Ролан Гаррос. Стаховский пробился в основную сетку
Метательница диска Елена Антонова официально признана серебряным призером ОИ-2008
Елена Костевич – серебряный призер КМ в Мюнхене в стрельбе из пневматического пистолета
Павел Коростылев победил на КМ в стрельбе из пневматического пистолета с юниорским рекордом мира
Ники Хэйден скончался после ДТП








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2017 (458)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги