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НБА. Финал Востока. «Кливленд» обыграл «Бостон» в четвертом матче серии

НБА. Финал Востока. «Кливленд» обыграл «Бостон» в четвертом матче серии

В ночь на 24 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся четвертый матч финальной серии Восточной конференции.

«Кливленд Кавальерс» на домашнем паркете обыграл «Бостон Селтикс» со счетом 112:99. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Кливленда» Кайри Ирвинг, набравший 42 очка. Еще 34 очка принес Леброн Джеймс, а Кевин Лав оформил дабл-дабл - 17 очков и 17 подборов.
В составе «Бостона» Эйвери Брэдли набрал 19 очков, Джей Краудер - 18.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Кавальерс».

Самые результативные игроки плей-офф НБА:
1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)
2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 32,1 (12)
3. Стивен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) – 28,6 (12)
4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (11)
4. Пол Джордж (Индиана Пэйсерс) – 28,0 (4)

Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. 23 мая
Финал. Восточная  конференция. 4-й матч.
Кливленд Кавальерс – Бостон СЕлтикс 112:99 (19:29, 28:28, 40:23, 25:19)
Кливленд: Ирвинг (42), Джеймс (34), Лав (17 + 17 подборов), Томпсон (7), Джей Ар Смит (5), Шамперт (5), Уильямс (2)
Бостон: Брэдли (19), Краудер (18), Хорфорд (16), Олиник (15), Браун (9), Жеребко (9), Смарт (8),Розир (5)

Счет в серии: 3-1
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