НБА. Финал Востока. «Голден Стэйт» одержал четвертую победу над «Сан-Антонио» и вышел в финал плей-офф

В ночь на 23 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся четвертый матч финальной серии Западной конференции.
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