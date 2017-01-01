НБА. Финал Востока. «Голден Стэйт» одержал четвертую победу над «Сан-Антонио» и вышел в финал плей-офф

Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. 22 мая

В ночь на 23 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся четвертый матч финальной серии Западной конференции.«Голден Стэйт Уорриорз» на выезде обыграл «Сан-Антонио Сперс» со счетом 129:115 и, одержав победу серии 4-0, стал первым финалистом плей-офф.Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающтй победителей Стивен Карри, в активе которого 36 очков. Легкий форвард Кевин Дюрант оформил дабл-дабл - 29 очков и 12 подборов.В составе «Сан-Антонио» Кайл Андресон набрал 20 очков, Ману Джинобили – 15, по 14 очков у По Газоля и Патрика Миллса.Отметим, что «Голден Стэйт» стал первым клубом в истории лиги, сумевшим одержать 12 побед подряд со старта плей-офф. В первом и втором раундах плей-офф «Уорриорз» с одинаковым счетом 4-0 обыграли «Портленд» и «Юту».«Голден Стэйт» третий раз подряд вышел в финал плей-офф НБА, где сыграет с победителем противостояния «Кливленд» — «Бостон», в котором «Кавальерс» ведут в серии 2-1.Финал плей-офф НБА стартует 1 июня.1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 32,1 (11)3. Стивен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) – 28,6 (12)4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (11)5. Пол Джордж (Индиана Пэйсерс) – 28,0 (4)Сан-Антонио Сперс —— 115 : 129 (19:31, 32:34, 27:31, 37:33)Сан-Антонио: Андерсон (20), Джинобили (15), Миллс (14), По Газоль (14),Симмонс (13), Грин (9), Мюррей (9), Форбс (8), Олдридж (8), Дедмон (3), Бертанс (2)Голден Стэйт: Карри (36), Дюрант (29 + 12 подборов), Грин (16), Кларк (12),Томпсон (10), Маккоу (6), Игудала (7), Ливингстон (5), Уэст (4), МакГи (2), Джонс (2)