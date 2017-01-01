На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

НБА. Финал Востока. «Бостон» вырвал победу у «Кливленда в третьем матче

Эйвери Брэдли #0 (Бостон)

В ночь на 22 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся третий матч финальной серии Восточной конференции.

Бостон Селтикс»в гостях вырвал победу у «Кливленд Кавальерс» со счетом 111:108.
По ходу матча преимущество «Кавальерс» достигало 21 очка, однако в заключительной четверти «Бостон» догнал соперника. Решающий стал точный трехочковый бросок Эйвери Брэдли, после чего на атаку у «Кливленда» не осталось времени.

Самым результативным игроком у «Бостона» стал Маркус Смарт, набравший 27 очков, еще 20 принес Эйвери Брэдли, а Джей Краудер сделал дабл-дабл - 14 очков и 11 подборов.
В составе «Кливленда Кайри Ирвинг набрал 29 очков, дабл-даблы оформили Кевин Лав - 28 очков, 10 подборов и Тристан Томпсон - 18 очков, 13 подборов.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Кливленда».

Самые результативные игроки плей-офф НБА:
1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)
2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 32,1 (11)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (11)
4. Пол Джордж (Индиана Пэйсерс) – 28,0 (4)
5. Стивен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) – 27,9 (11)

Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. 21 мая
Финал. Восточная  конференция. 3-й матч.
Кливленд Кавальерс  – Бостон Селтикс -  108:111 (35:24, 31:26, 21:32, 21:29)
Кливленд: Ирвинг (29), Лав (28 + 10 подборов), Томпсон (18 + 13 подборов), Джей Ар Смит (13), Джеймс (11),  Шамперт (6), Корвер (3)
Бостон: Смарт (27), Брэдли (20), Хорфорд (16), Олиник (15), Краудер (14 + 11 подборов), Жеребко (10), Грин (5), Розир (2), Джонсон (2)

Счет в серии: 2-1
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

НБА. Финал Востока. «Кливленд» разгромил «Бостон» «+44» и повел в серии 2-0
НБА. Финал Востока. «Кливленд» обыграл «Бостон» в первом матче серии
НБА. ½ финала Востока. «Бостон» обыграл «Вашингтон и вышел в финал конференции
НБА. Плей-офф. Второй раунд. «Вашингтон» сравнял счет в серии с «Бостоном»
НБА. Плей-офф. Второй раунд. «Кливленд» всухую победил в серии с «Торонто», «Вашингтон» сравнял счет в серии с «Бостоном», «Хьюстоном» с «Сан-Антонио»
НБА. Финал плей-офф. «Голден Стэйт» разгромил «Кливленда» во втором матче
НБА. Финал плей-офф. «Голден Стэйт» выиграл у «Кливленда» в первом матче
НБА. Плей-офф. Финал. Четвертый матч. «Голден Стэйт» обыграл «Кливленд» и сравнял счет в серии
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

НБА. Финал Востока. «Бостон» вырвал победу у «Кливленда в третьем матче
НБА. Финал Запада. «Голден Стэйт» победил «Сан-Антонио» и повел в серии 3-0
НБА. Финал Востока. «Кливленд» разгромил «Бостон» «+44» и повел в серии 2-0
НБА. Финал Востока. «Кливленд» обыграл «Бостон» в первом матче серии
НБА. Финал Запада. «Голден Стэйт» разгромил «Сан-Антонио» и повел в серии 2-0

Последние новости спорта

10:19 Рейтинг WTA. Свитолина установила национальный рекорд, став шестой ракеткой мира 17 | Теннис / Главные новости спорта

09:38 НБА. Финал Востока. «Бостон» вырвал победу у «Кливленда в третьем матче 90 | Баскетбол

09:12 НХЛ. Кубок Стэнли. «Питтсбург» забросил «Оттаве» семь безответных шайб и вышел вперед в серии 99 | Хоккей

08:43 ЧМ по хоккею-2017. Канада - Швеция: обзор финального матча (Видео) 166 | Хоккей / Видео

01:45 ЧМ-2017 по хоккею. Лучшие игроки и символическая сборная 338 | Хоккей

01:03 ЧМ по хоккею-2017. Сборная Швеции стала чемпионом мира, одолев по буллитам команду Канады 524 | Хоккей / Главные новости спорта

20:36 ЧМ по хоккею-2017. Россия – Финляндия : обзор матча за бронзу (Видео) 384 | Хоккей / Видео

19:40 ЧМ по хоккею-2017. Сборная России стала бронзовым призером, обыграв команду Финляндии 335 | Хоккей / Главные новости спорта

19:06 Александр Зверев стал чемпионом «Мастерса» в Риме, обыграв в финале Новака Джоковича 317 | Теннис / Главные новости спорта

18:48 Американец Хаффмен выиграл 7-й этап велогонки «Тур Калифорнии», новозеландец Беннетт победил в общем зачете 251 | Велоспорт

Все новости

ФОТО

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

Джошуа готовится к бою с Кличко (Фото)

ВИДЕО

ЧМ по хоккею-2017. Канада - Швеция: обзор финального матча (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Россия – Финляндия : обзор матча за бронзу (Видео)

Теренс Кроуфорд досрочно победил Феликса Диаса (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Швеция – Финляндия: видео обзор полуфинального матча (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Канада – Россия: видео обзор полуфинального матча (Видео)

Тони Белью об Александре Усике (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Россия – Чехия: видеообзор четвертьфинального матча





Топ-новости недели

Рейтинг WTA. Свитолина установила национальный рекорд, став шестой ракеткой мира
ЧМ по хоккею-2017. Сборная Швеции стала чемпионом мира, одолев по буллитам команду Канады
ЧМ по хоккею-2017. Сборная России стала бронзовым призером, обыграв команду Финляндии
Александр Зверев стал чемпионом «Мастерса» в Риме, обыграв в финале Новака Джоковича
Свитолина победила Халеп в финале турнира в Риме








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2017 (391)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги