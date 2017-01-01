НБА. Финал Востока. «Бостон» вырвал победу у «Кливленда в третьем матче

Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. 21 мая

Кливленд:

Бостон:

В ночь на 22 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся третий матч финальной серии Восточной конференции.Бостон Селтикс»в гостях вырвал победу у «Кливленд Кавальерс» со счетом 111:108.По ходу матча преимущество «Кавальерс» достигало 21 очка, однако в заключительной четверти «Бостон» догнал соперника. Решающий стал точный трехочковый бросок Эйвери Брэдли, после чего на атаку у «Кливленда» не осталось времени.Самым результативным игроком у «Бостона» стал Маркус Смарт, набравший 27 очков, еще 20 принес Эйвери Брэдли, а Джей Краудер сделал дабл-дабл - 14 очков и 11 подборов.В составе «Кливленда Кайри Ирвинг набрал 29 очков, дабл-даблы оформили Кевин Лав - 28 очков, 10 подборов и Тристан Томпсон - 18 очков, 13 подборов.Счет в серии стал 2-1 в пользу «Кливленда».1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 32,1 (11)3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (11)4. Пол Джордж (Индиана Пэйсерс) – 28,0 (4)5. Стивен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) – 27,9 (11)Кливленд Кавальерс –- 108:111 (35:24, 31:26, 21:32, 21:29)Ирвинг (29), Лав (28 + 10 подборов), Томпсон (18 + 13 подборов), Джей Ар Смит (13), Джеймс (11), Шамперт (6), Корвер (3)Смарт (27), Брэдли (20), Хорфорд (16), Олиник (15), Краудер (14 + 11 подборов), Жеребко (10), Грин (5), Розир (2), Джонсон (2)