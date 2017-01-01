НБА. Финал Запада. «Голден Стэйт» победил «Сан-Антонио» и повел в серии 3-0

В ночь на 21 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся третий матч финальной серии Западной конференции.
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