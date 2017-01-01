НБА. Финал Запада. «Голден Стэйт» победил «Сан-Антонио» и повел в серии 3-0

Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. 20 мая

Сан-Антонио:

Голден Стэйт:

В ночь на 21 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся третий матч финальной серии Западной конференции.«Голден Стэйт Уорриорз» на выезде обыграл «Сан-Антонио Сперз» - 120:108. Счет в серии стал 3-0 в пользу «Уорриорз».Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кевин Дюрант, на счету которого 33 очка и 10 подборов. Стивен Карри набрал 21 очко.В составе «Сперз» у защитника Ману Джинобили — 21 очко, у По Газоля — 12 очков и 10 подборов.Четвертая игра серии состоится 23 мая на площадке «Сан-Антонио Спёрс».1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 34,2 (10)3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (11)4. Пол Джордж (Индиана Пэйсерс) – 28,0 (4)5. Стивен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) – 27,9 (11)Сан-Антонио Сперз–- 108:120 (33:29, 22:35, 33:36, 20:20)Джинобили (21),Олдридж (18), Симмонс (14), По Газоль (12 + 10 подборов), Мюррей (10), Миллс (7), Грин (7), Дедмон (7), Андерсон (6), Ли (4), Бертанс (2)Дюрант (33 + 10 подборов), Карри (21), Томпсон (17), МакГи (16), Грин (10), Кларк (7), Маккоу (6), Уэст (6), Ливингстон (2), Игудала (2)