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НБА. Финал Востока. «Кливленд» разгромил «Бостон» «+44» и повел в серии 2-0

НБА. Финал Востока. «Кливленд» разгромил «Бостон» «+44» и повел в серии 2-0

В ночь на 20 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся второй матч финальной серии Восточной конференции.

«Кливленд Кавальерс» в гостях разгромил «Бостон Селтикс» со счетом 130:86.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Кливленда» Леброн Джеймс, набравший 30 очков, а Кевин Лав оформил дабл-дабл – 21 очко и 12 подборов
В составе «Бостона» 19 очков Джейлен Браун, 13 — Эйвери Брэдли.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Кавальерс»

Самые результативные игроки плей-офф НБА:
1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)
2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 34,7 (9)
3. Стивен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) – 28,6 (10)
4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (11)
5. Пол Джордж (Индиана Пэйсерс) – 28,0 (4)
 
Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. 19 мая
Финал. Восточная  конференция. 2-й матч.
Бостон Селтикс — Кливленд Кавальерс — 86:130 (18:32, 13:40, 26:31, 29:27)  
Бостон: Браун (19), Брэдли (13), Хорфорд (11), Краудер (9), Зеллер (8), Розир (6), Грин (6), Смарт (4), Жеребко (4), Джонсон (2), Мики (2), Томас (2)
Кливленд: Джеймс (30), Ирвинг (23), Лав (21 + 12 подборов), Джефферсон (10), Джей Ар Смит (9), Корвер (8), Томпсон (7), Шамперт (7), Фрай (7), Уильямс (4), Уильямс (4)

Счет в серии: 0-2
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