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НБА. Финал Востока. «Кливленд» обыграл «Бостон» в первом матче серии

» Леброн Джеймс (Кливленд)

В ночь на 18 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся первый матч финальной серии Восточной конференции.

Действующий чемпион НБА «Кливленд Кавальерс» в гостях обыграл «Бостон Селтикс» со счетом 117:104 в пользу гостей.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Кливленда» Леброн Джеймс, набравший 38 очков, Кевин Лав оформил дабл-дабл – 32 очка и 12 подборов, еще 20 очков принес Тристан Томпсон.
В составе «Бостона» по 21 очку набрали Джей Краудер и Эйвери Брэдли, а Айзея Томас сделал дабл-дабл - 17 очков и 10 передач.

Самые результативные игроки плей-офф НБА:
1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)
2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 34,7 (9)
3. Стивен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) – 28,6 (10)
4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (11)
5. Пол Джордж (Индиана Пэйсерс) – 28,0 (4)
 
Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. 17 мая
Финал. Восточная  конференция. 1-й матч.
Бостон Селтикс — Кливленд Кавальерс — 104:117 (19:30, 20:31, 36:31, 29:25)
Бостон: Брэдли (21), Краудер (21), Томас (17 + 10 передач), Хорфорд (11), Грин (11), Браун (10), Смарт (6), Зеллер (3), Розир (2), Олиник (2)
Кливленд: Джеймс (38), Лав (32 + 12 подборов), Томпсон (20), Ирвинг (11), Корвер (3), Фрай (3), Шамперт (3), Дерик Уильямс (3), Дерон Уильямс (2), Смит (2)

Счет в серии: 0-1

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