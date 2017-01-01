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НБА. Финал Запада. «Голден Стэйт» разгромил «Сан-Антонио» и повел в серии 2-0

Стивен Карри #30 (Голден Стэйт), Пау Газоль #16 (Сан-Антонио)

В ночь на 17 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся второй матч финальной серии Западной конференции.

«Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете разгромил «Сан-Антонио Сперс со счетом 136:100.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стивен Карри, набравший 29 очков. В активе защитника Патрика Маккоу 18 очков, у легкого форварда Кевина Дюранта  - 16.
В составе «Сан-Антонио» самым результативным стал защитник Джонатон Симмонс, набравший 22 очка. «Сперс» играли без своего травмированного лидера Кавая Леонарда.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Уоррирз».

Самые результативные игроки плей-офф НБА:
1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)
2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 34,3 (8)
3. Стивен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) – 28,6 (10)
4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (11)
5. Пол Джордж (Индиана Пэйсерс) – 28,0 (4)
 
Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. 16 мая
Финал. Западная  конференция. 2-й матч.
Голден Стэйт Уоррирз  – Сан-Антонио Сперс -  136:100 (33:16, 39:28, 34:31, 30:25)  
Голден Стэйт: Карри (29), Маккоу (18), Дюрант (16), Грин (13), Томпсон (11), Ливингстон (10), Кларк (10), МакАду (9), Уэст (6), МакГи (6), Пачулия (4), Барнс (2), Джонс (2)
Сан-Антонио: Симмонс (22), Бертанс (13), Олдридж (8), Дедмон (9), Мюррей (8), Андерсон (8), Пау Газоль (7), ,Энтони (6), Миллс (5), Грин (5), Форбс (5), Джинобили (2), Ли (2)

Счет в серии: 2-0
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