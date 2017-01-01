НБА. Финал Запада. «Голден Стэйт» разгромил «Сан-Антонио» и повел в серии 2-0

Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. 16 мая

Голден Стэйт:

Сан-Антонио:

В ночь на 17 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся второй матч финальной серии Западной конференции.«Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете разгромил «Сан-Антонио Сперс со счетом 136:100.Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стивен Карри, набравший 29 очков. В активе защитника Патрика Маккоу 18 очков, у легкого форварда Кевина Дюранта - 16.В составе «Сан-Антонио» самым результативным стал защитник Джонатон Симмонс, набравший 22 очка. «Сперс» играли без своего травмированного лидера Кавая Леонарда.Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Уоррирз».1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 34,3 (8)3. Стивен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) – 28,6 (10)4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (11)5. Пол Джордж (Индиана Пэйсерс) – 28,0 (4)– Сан-Антонио Сперс - 136:100 (33:16, 39:28, 34:31, 30:25)Карри (29), Маккоу (18), Дюрант (16), Грин (13), Томпсон (11), Ливингстон (10), Кларк (10), МакАду (9), Уэст (6), МакГи (6), Пачулия (4), Барнс (2), Джонс (2)Симмонс (22), Бертанс (13), Олдридж (8), Дедмон (9), Мюррей (8), Андерсон (8), Пау Газоль (7), ,Энтони (6), Миллс (5), Грин (5), Форбс (5), Джинобили (2), Ли (2)