НБА. ½ финала Востока. «Бостон» обыграл «Вашингтон и вышел в финал конференции

В ночь на 16 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся седьмой матч полуфинальной серии Восточной конференции.



«Бостон Селтикс» на домашнем паркете обыграл «Вашингтон Уизардс» со счетом 115:105 и одержал победу в серии со счетом 4-3.

В составе победителей защитник Айзея Томас набрал 29 очков и сделал 12 передач, еще 26 очков у Келли Олиника.

В составе «Вашингтона» Брэдли Бил набрал 38 очков, дабл-даблы сделали Отто Портер – 20 очков, 10 подборов и Джон Уолл - 18 очков, 11 передач.



В финале Восточной конференции «Бостон Селтикс» сыграет с «Кливленд Кавальерс».



Самые результативные игроки плей-офф НБА:

1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)

2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 34,3 (8)

3. Стивен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) – 28,6 (9)

4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (11)

5. Пол Джордж (Индиана Пэйсерс) – 28,0 (4)



Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. 15 мая

½ финала. Восточная конференция. 7-й матч.

Бостон Селтикс — Вашингтон Уизардс — 115:105 (27:23, 26:32, 32:24, 30:26)

Бостон: Томас (29 + 12 передач), Олиник (26),Хорфорд (15), Краудер (14), Смарт (13), ), Брэдли (9), Браун (9)

Вашингтон: Бил (38), Портер (20 + 10 подборов), Уолл (18 + 11 передач), М-ф Моррис (18), Гортат (6 + 11 подборов), Богданович (5)



Счет в серии: 4-3 В ночь на 16 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся седьмой матч полуфинальной серии Восточной конференции.«Бостон Селтикс» на домашнем паркете обыграл «Вашингтон Уизардс» со счетом 115:105 и одержал победу в серии со счетом 4-3.В составе победителей защитник Айзея Томас набрал 29 очков и сделал 12 передач, еще 26 очков у Келли Олиника.В составе «Вашингтона» Брэдли Бил набрал 38 очков, дабл-даблы сделали Отто Портер – 20 очков, 10 подборов и Джон Уолл - 18 очков, 11 передач.В финале Восточной конференции «Бостон Селтикс» сыграет с «Кливленд Кавальерс».1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 34,3 (8)3. Стивен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) – 28,6 (9)4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (11)5. Пол Джордж (Индиана Пэйсерс) – 28,0 (4)— Вашингтон Уизардс — 115:105 (27:23, 26:32, 32:24, 30:26)Томас (29 + 12 передач), Олиник (26),Хорфорд (15), Краудер (14), Смарт (13), ), Брэдли (9), Браун (9)Бил (38), Портер (20 + 10 подборов), Уолл (18 + 11 передач), М-ф Моррис (18), Гортат (6 + 11 подборов), Богданович (5)