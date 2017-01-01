На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

НБА. ½ финала Востока. «Бостон» обыграл «Вашингтон и вышел в финал конференции

В ночь на 16 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся седьмой матч полуфинальной серии Восточной конференции.

В ночь на 16 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся седьмой матч полуфинальной серии Восточной конференции.

«Бостон Селтикс» на домашнем паркете обыграл «Вашингтон Уизардс» со счетом 115:105 и одержал победу в серии со счетом 4-3.
В составе победителей защитник Айзея Томас набрал 29 очков и сделал 12 передач, еще 26 очков у Келли Олиника.
В составе «Вашингтона» Брэдли Бил набрал 38 очков, дабл-даблы сделали Отто Портер – 20 очков, 10 подборов и Джон Уолл -  18 очков, 11 передач.

В финале Восточной конференции «Бостон Селтикс» сыграет с «Кливленд Кавальерс».

Самые результативные игроки плей-офф НБА:
1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)
2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 34,3 (8)
3. Стивен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) – 28,6 (9)
4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (11)
5. Пол Джордж (Индиана Пэйсерс) – 28,0 (4)
 
Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. 15 мая
½ финала. Восточная конференция. 7-й матч.
Бостон Селтикс — Вашингтон Уизардс — 115:105 (27:23, 26:32, 32:24, 30:26)
Бостон: Томас (29 + 12 передач), Олиник (26),Хорфорд (15), Краудер (14), Смарт (13), ), Брэдли (9), Браун (9)
Вашингтон: Бил (38), Портер (20 + 10 подборов), Уолл (18 + 11 передач), М-ф Моррис (18), Гортат (6 + 11 подборов), Богданович (5)

Счет в серии: 4-3
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

НБА. Плей-офф. Второй раунд. «Вашингтон» сравнял счет в серии с «Бостоном»
НБА. Плей-офф. Второй раунд. «Бостон» вышел вперед в серии с «Вашингтоном»
НБА. Плей-офф. Второй раунд. «Кливленд» всухую победил в серии с «Торонто», «Вашингтон» сравнял счет в серии с «Бостоном», «Хьюстоном» с «Сан-Антонио»
НБА. Плей-офф. Второй раунд. «Вашингтон» сократил отставание в серии c «Бостоном», «Голден Стэйт» одержал вторую победу над «Ютой»
НБА. Плей-офф. Второй раунд. «Бостон» выиграл 2-й матч серии с «Вашингтоном», «Голден Стэйт» вышел вперед в серии с «Ютой»
НБА. Плей-офф. «Юта» победила в серии с «Клипперс» и вышла в полуфинал, «Бостон» стартовал в полуфинале с победы над «Вашингтоном»
НБА. Плей-офф. Первый раунд. «Бостон» и «Вашингтон» вышли во второй раунд, «Клипперс» сравнял счет в серии с «Ютой»
НБА. Плей-офф. «Кливленд» обыграл «Бостон», «Торонто» победил «Вашингтон», «Даллас» проиграл «Хьюстону»
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

НБА. ½ финала Востока. «Бостон» обыграл «Вашингтон и вышел в финал конференции
НБА. Плей-офф. Финал Запада. «ГолденСтэйт» отыграл у «Сан-Антони» «-20» и вырвал победу в первом матче серии
НБА. Плей-офф. Второй раунд. «Вашингтон» сравнял счет в серии с «Бостоном»
НБА. Плей-офф. Второй раунд. «Сан-Антонио» разгромил «Хьюстон» и одержал победу в серии
НБА. Плей-офф. Второй раунд. «Бостон» вышел вперед в серии с «Вашингтоном»

Последние новости спорта

10:48 Хэмилтон: Я хочу выступать столько, сколько потребуется, чтобы стать лучшим гонщиком всех времен 34 | Формула-1

10:03 Названа возможная дата реванша Энтони Джошуа и Владимира Кличко 117 | Бокс

09:45 НБА. ½ финала Востока. «Бостон» обыграл «Вашингтон и вышел в финал конференции 109 | Баскетбол

09:27 НХЛ. Кубок Стэнли. «Питтсбург Пингвинз» минимально одолел «Оттаву» и сравнял счет в серии 134 | Хоккей

00:04 ЧМ по хоккею-2017. Россия всухую разгромила Латвию (+Видео) 325 | Хоккей

23:50 ЧМ по хоккею-2017. Словения проиграла Франции и вылетела из элитного дивизиона (+Видео) 207 | Хоккей

19:54 ЧМ по хоккею-2017. Канада разгромила Норвегию и гарантировала себе первое место в группе В (+Видео) 282 | Хоккей

19:32 ЧМ по хоккею-2017. Сборная Италии проиграла команде Дании и покидает элитный дивизион (+Видео) 311 | Хоккей

18:38 Цуренко вышла во второй круг на турнире в Риме 326 | Теннис / Главные новости спорта

17:13 Шарапова стартовала с победы на турнире в Риме 298 | Теннис

Все новости

ФОТО

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

Джошуа готовится к бою с Кличко (Фото)

Владимир Кличко с командой в тренировочном лагере в Гоинге (Фото)

ВИДЕО

Победы Джоковича и Надаля, поражения Маррея и Димитрова – обзор матчей 3-го круга на «Мастерсе» в Мадриде (Видео)

Словенец Пиберник по ошибке отпраздновал победу на 5-м этапе «Джиро» за 6 км до финиша (Видео)

Энтони Джошуа победил Владимира Кличко (Видео)

Кубрат Пулев победил Кевина Джонсона (Видео)

Кличко – Джошуа: результаты взвешивания (+Видео)

Кличко vs Джошуа: дуэль взглядов (Видео, Фото)

Голубь прервал матч с участием Надаля на «Мастерсе» в Монте-Карло (Видео)





Топ-новости недели

Цуренко вышла во второй круг на турнире в Риме
Формула-1. Хэмилтон выиграл Гран-при Испании
Ольга Харлан победила на этапе Кубка мира в Тунисе
Украинцы заняли два третьих места на шанхайском этапе «Бриллиантовой лиги»
Надаль обыграл Джоковича и стал первым финалистом «Мастерса» в Мадриде








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2017 (262)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги