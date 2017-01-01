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НБА. Плей-офф. Финал Запада. «ГолденСтэйт» отыграл у «Сан-Антони» «-20» и вырвал победу в первом матче серии

Голден Стэйт – Сан-Антонио (113:111). Стивен Карри #30 (Голден Стэйт), Дэнни Грин #14 (Сан-Антонио)

В ночь на 15 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся первый матч финальной серии Западной конференции.
 
«Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете обыграл «Сан-Антонио Сперс» со счетом 113:111. До большого перерыва «Сперс» добились отрыва «+20», но удержать преимущество не смогли. Уже в третьей четверти хозяева сократили свое отставание до «-6», а в заключительной четверти вырвались вперед и в итоге вырвали победу.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Голден Стэйт» Стивен Карри, набравший 40 очков. Еще 34 очка принес Кевин Дюрант.
В составе проигравших Ламаркус Олдридж набрал 28 очков, Кавай Леонард – 26.

«Голден Стэйт повели в серии — 1-0.
 
Самые результативные игроки плей-офф НБА:
1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)
2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 34,3 (8)
3. Стивен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) – 28,6 (9)
4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (11)
5. Пол Джордж (Индиана Пэйсерс) – 28,0 (4)
 
Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. 14 мая
Финал. Западная конференция. 1-й матч.
Голден Стэйт – Сан-Антонио 113:111 (16:30, 26:32, 39:28, 32:21)
Голден Стэйт: Карри (40), Дюрант (34), Пачулия (11), Грин (9), Томпсон (6), Ливингстон (4), Кларк (3), Игудала (2), Барнс (2), Уэст (1), МакГи (1)
Сан-Антонио: Олдридж (28), Ленард (26), Джинобили (17), Симмонс (12), Грин (8), Миллс (5), Пау Газоль (5), Мюррей (6), Андерсон (4)

Счет в серии: 1-0
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