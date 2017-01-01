НБА. Плей-офф. Финал Запада. «ГолденСтэйт» отыграл у «Сан-Антони» «-20» и вырвал победу в первом матче серии

В ночь на 15 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся первый матч финальной серии Западной конференции.



«Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете обыграл «Сан-Антонио Сперс» со счетом 113:111. До большого перерыва «Сперс» добились отрыва «+20», но удержать преимущество не смогли. Уже в третьей четверти хозяева сократили свое отставание до «-6», а в заключительной четверти вырвались вперед и в итоге вырвали победу.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Голден Стэйт» Стивен Карри, набравший 40 очков. Еще 34 очка принес Кевин Дюрант.

В составе проигравших Ламаркус Олдридж набрал 28 очков, Кавай Леонард – 26.



«Голден Стэйт повели в серии — 1-0.



Самые результативные игроки плей-офф НБА:

1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)

2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 34,3 (8)

3. Стивен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) – 28,6 (9)

4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (11)

5. Пол Джордж (Индиана Пэйсерс) – 28,0 (4)



Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. 14 мая

Финал. Западная конференция. 1-й матч.

Голден Стэйт – Сан-Антонио 113:111 (16:30, 26:32, 39:28, 32:21)

Голден Стэйт: Карри (40), Дюрант (34), Пачулия (11), Грин (9), Томпсон (6), Ливингстон (4), Кларк (3), Игудала (2), Барнс (2), Уэст (1), МакГи (1)

Сан-Антонио: Олдридж (28), Ленард (26), Джинобили (17), Симмонс (12), Грин (8), Миллс (5), Пау Газоль (5), Мюррей (6), Андерсон (4)



Счет в серии: 1-0 В ночь на 15 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся первый матч финальной серии Западной конференции.«Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете обыграл «Сан-Антонио Сперс» со счетом 113:111. До большого перерыва «Сперс» добились отрыва «+20», но удержать преимущество не смогли. Уже в третьей четверти хозяева сократили свое отставание до «-6», а в заключительной четверти вырвались вперед и в итоге вырвали победу.Самым результативным игроком встречи стал защитник «Голден Стэйт» Стивен Карри, набравший 40 очков. Еще 34 очка принес Кевин Дюрант.В составе проигравших Ламаркус Олдридж набрал 28 очков, Кавай Леонард – 26.«Голден Стэйт повели в серии — 1-0.1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 34,3 (8)3. Стивен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) – 28,6 (9)4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (11)5. Пол Джордж (Индиана Пэйсерс) – 28,0 (4)– Сан-Антонио 113:111 (16:30, 26:32, 39:28, 32:21)Карри (40), Дюрант (34), Пачулия (11), Грин (9), Томпсон (6), Ливингстон (4), Кларк (3), Игудала (2), Барнс (2), Уэст (1), МакГи (1)Олдридж (28), Ленард (26), Джинобили (17), Симмонс (12), Грин (8), Миллс (5), Пау Газоль (5), Мюррей (6), Андерсон (4)