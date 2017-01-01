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НБА. Плей-офф. Второй раунд. «Вашингтон» сравнял счет в серии с «Бостоном»

Вашингтон – Бостон (92:91). Джон Уолл #2 (Вашингтон)

В ночь на 13 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся один матч второго раунда плей-офф.

В Восточной конференции «Вашингтон Уизардс» на домашнем паркете вырвал победу над «Бостон Селтикс» со счетом 92:91 в шестом матче полуфинала Счет в серии стал равный — 3-3.
Исход поединка решил точный трехочковый бросок защитника «Вашингтона» Джона Уолла за 3,5 секунды до финальной сирены.
В составе победителей защитник Брэдли Бил набрал 33 очка, Уолл — 26, Маркифф Моррис сделал дабл-дабл - 16 очков, 11 подборов.
В составе «Бостона» по 27 очков на счету Эйвери Брэдли и Айзеи Томаса.

Седьмая игра полуфинальной серии состоится на площадке «Бостона» 16 мая.

Самые результативные игроки плей-офф НБА:
1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)
2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 34,3 (8)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (11)
4. Пол Джордж (Индиана Пэйсерс) – 28,0 (4)
5. Джон Уолл (Вашингтон Уизардс) – 27,9 (12)
 
Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. 12 мая
½ финала. Восточная конференция. 6-й матч.
Вашингтон – Бостон 92:91 (22:17, 19:25, 25:27, 26:22)
Вашингтон: Бил (33), Уолл (26), М-ф Моррис (16 + 11 подборов), ), Маинми (6),  Гортат (4 + 13 подборов), Богданович (4), Смит (3)
Бостон: Томас (27), Брэдли (27), Хорфорд (20), Краудер (10), Олиник (4), Джонсон (2), Смарт (1)

Счет в серии: 3-3
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