НБА. Плей-офф. Второй раунд. «Вашингтон» сравнял счет в серии с «Бостоном»

В ночь на 13 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся один матч второго раунда плей-офф.



В Восточной конференции «Вашингтон Уизардс» на домашнем паркете вырвал победу над «Бостон Селтикс» со счетом 92:91 в шестом матче полуфинала Счет в серии стал равный — 3-3.

Исход поединка решил точный трехочковый бросок защитника «Вашингтона» Джона Уолла за 3,5 секунды до финальной сирены.

В составе победителей защитник Брэдли Бил набрал 33 очка, Уолл — 26, Маркифф Моррис сделал дабл-дабл - 16 очков, 11 подборов.

В составе «Бостона» по 27 очков на счету Эйвери Брэдли и Айзеи Томаса.



Седьмая игра полуфинальной серии состоится на площадке «Бостона» 16 мая.



Самые результативные игроки плей-офф НБА:

1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)

2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 34,3 (8)

3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (11)

4. Пол Джордж (Индиана Пэйсерс) – 28,0 (4)

5. Джон Уолл (Вашингтон Уизардс) – 27,9 (12)



Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. 12 мая

½ финала. Восточная конференция. 6-й матч.

Вашингтон – Бостон 92:91 (22:17, 19:25, 25:27, 26:22)

Вашингтон: Бил (33), Уолл (26), М-ф Моррис (16 + 11 подборов), ), Маинми (6), Гортат (4 + 13 подборов), Богданович (4), Смит (3)

Бостон: Томас (27), Брэдли (27), Хорфорд (20), Краудер (10), Олиник (4), Джонсон (2), Смарт (1)



Счет в серии: 3-3

В ночь на 13 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся один матч второго раунда плей-офф.«Вашингтон Уизардс» на домашнем паркете вырвал победу над «Бостон Селтикс» со счетом 92:91 в шестом матче полуфинала Счет в серии стал равный — 3-3.Исход поединка решил точный трехочковый бросок защитника «Вашингтона» Джона Уолла за 3,5 секунды до финальной сирены.В составе победителей защитник Брэдли Бил набрал 33 очка, Уолл — 26, Маркифф Моррис сделал дабл-дабл - 16 очков, 11 подборов.В составе «Бостона» по 27 очков на счету Эйвери Брэдли и Айзеи Томаса.Седьмая игра полуфинальной серии состоится на площадке «Бостона» 16 мая.1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 34,3 (8)3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (11)4. Пол Джордж (Индиана Пэйсерс) – 28,0 (4)5. Джон Уолл (Вашингтон Уизардс) – 27,9 (12)– Бостон 92:91 (22:17, 19:25, 25:27, 26:22)Вашингтон: Бил (33), Уолл (26), М-ф Моррис (16 + 11 подборов), ), Маинми (6), Гортат (4 + 13 подборов), Богданович (4), Смит (3)Бостон: Томас (27), Брэдли (27), Хорфорд (20), Краудер (10), Олиник (4), Джонсон (2), Смарт (1)