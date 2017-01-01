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НБА. Плей-офф. Второй раунд. «Сан-Антонио» разгромил «Хьюстон» и одержал победу в серии

НБА. Плей-офф. Второй раунд. «Сан-Антонио» разгромил «Хьюстон» и одержал победу в серии

В ночь на 12 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся один матч второго раунда плей-офф.

В Западной конференции «Сан-Антонио Сперс» на выезде разгромил «Хьюстон Рокетс» со счетом 114:75 в шестом матче полуфинала и одержал победу в серии со счетом 4-2.
Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард «Сперс» Ламаркус Олдридж, в активе которого 34 очка и 12 подборов. Дабл-даблы сделали По Газоль — 10 очков, 11 подборов и Деджанте Мюррей — 11 очков, 10 подборов.
В составе «Хьюстона» Тревор Ариза набрал 20 очков, а Клинт Капела оформил дабл-дабл — 15 очков и 12 подборов.
В финале Западной конференции «Сан-Антонио» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз».
 
Самые результативные игроки плей-офф НБА:
1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)
2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 34,3 (8)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (11)
4. Джон Уолл (Вашингтон Уизардс) – 28,1 (11)
5. Пол Джордж (Индиана Пэйсерс) – 28,0 (4)

Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. 11 мая
½ финала. Западная конференция. 6-й матч.
Хьюстон – Сан-Антонио 75:114 (24:31, 18:30, 22:26, 11:27)
Хьюстон: Ариза (20), Капела (15 + 12 подборов), Харден (10), Уильямс (8), Беверли (7), Гордон (6), Деккер (6), Браун (3)
Сан-Антонио: Олдридж (34 + 12 подборов), Симмонс (18), Миллс (14), Мюррей (11 + 10 подборов), Грин (10), Пау Газоль (10 + 11 подборов), Андерсон (7), Дедмон (3), Форбс (2), Джинобили (2), Ли (2), Бертанс (1)  
Счет в серии: 2-4
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