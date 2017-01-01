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НБА. Плей-офф. Второй раунд. «Бостон» вышел вперед в серии с «Вашингтоном»

НБА. Плей-офф. Второй раунд. «Бостон» вышел вперед в серии с «Вашингтоном»

В ночь на 11 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся один матч второго раунда плей-офф.

В Восточной конференции «Бостон Селтикс» на домашнем паркете обыграл «Вашингтон Уизардс» в пятом матче полуфинала со счетом 123:101 и повел в серии — 3-2.
В составе «Бостона» Эйвери Брэдли набрал 29 очков, Эл Хорфорда - 19, по 18 очков у Амира Джонсона и Айзеи Томаса.
В составе «Вашингтона» самым результативным стал  Джон Уолл, набравший 21 очко.
Шестой поединок серии пройдет на площадке «Вашингтона» 13 мая.

Самые результативные игроки плей-офф НБА:
1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)
2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 34,3 (8)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 30,3 (10)
4. Джон Уолл (Вашингтон Уизардс) – 28,1 (11)
 5. Пол Джордж (Индиана Пэйсерс) – 28,0 (4)

Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. 10 мая
½ финала. Восточная конференция. 5-й матч.
Бостон – Вашингтон 123:101 (33:21, 34:30, 26:25, 30:25)
Бостон: Брэдли (29), Хорфорд (19), Томас (18), Краудер (18), Смарт (9 + 11 подборов), Джонсон (8), Олиник (8), Зеллер (6), Розир (5), Янг (3)
Вашингтон: Уолл (21), Бил (16), Портер (13), Убре (13), М-ф Моррис (9), Гортат (7 + 11 подборов), Богданович (6), Смит (5), Маинми (5), Дженнингс (3), Мак (2), Саторански (1)
Счет в серии:  3-2





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