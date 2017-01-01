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НБА. Плей-офф. Второй раунд. «Сан-Антонио» обыграл «Хьюстон» в 5-м матче и повел в серии

НБА. Плей-офф. Второй раунд. «Сан-Антонио» обыграл «Хьюстон» в 5-м матче и повел в серии

В ночь на 10 мая в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся один матч второго раунда плей-офф.

В Западной конференции «Сан-Антонио Сперс» на домашнем паркете обыграл в овертайме «Хьюстон Рокетс» в пятом матче со счетом 110:107.
Самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио» стал Кавай Леонард, набравший 22 очка и сделавший 15 подборов. Еще 20 очков принес  Патрик Миллз, а Ламаркус Олдридж сделал дабл-дабл - 18 очков и 14 подборов.
В составе «Хьюстона» трипл-дабл оформил Джеймс Харден — 33 очка, 10 подборов и 10 передач. В активе Патрика Беверли 20 очков, у Райана Андерсона - 19.
Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Сперс».

Самые результативные игроки плей-офф НБА:
1. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 37,4 очков в среднем за игру (5 матчей)
2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 34,3 (8)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 30,3 (10)
4. Джон Уолл (Вашингтон Уизардс) – 28,8 (10)
 5. Пол Джордж (Индиана Пэйсерс) – 28,0 (4)

Баскетбол. НБА. Плей-офф сезона 2016/2017. 9 мая
½ финала. Западная конференция.
5-й матч. Сан-Антонио – Хьюстон 110:107 OT (32:29, 26:31, 28:25, 15:16, 9:6)
Сан-Антонио: Леонард (22 + 15 подборов), Миллс (20), Олдридж (18 + 14 подборов), Грин (16), Симмонс (12), Джинобили (12), Ли (6), Пау Газоль (4)
Хьюстон: Харден (33 + 10 подборов + 10 передач), Беверли (20), Андерсон (19), Гордон (11), Ариза (9), Капела (9 + 11 подборов), Уильямс (6)
Счет в серии: 3-2
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